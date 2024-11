Líder de Cristo Vive acude a pagar multas por filmar sin permiso en colonia de Saltillo

Carlos Pacheco aseguró que estas actividades ya las han realizado con anterioridad ; sin embargo, según mencionó, esta sería la primera vez que no tramitaron los permisos correspondientes.

Consideró que acudir ante las autoridades competentes y pagar las multas correspondientes por las faltas administrativas era un acto humillante; aún así, se dijo dispuesto a pagar.

“Por eso yo personalmente vengo aquí ante la autoridad a humillarme y pedirles perdón, porque en esta ocasión, después de 25 años, no pedimos permiso”, articuló Carlos Pacheco.

Las multas serán fijadas por jueces durante la tarde de este martes, por lo que aún se desconocen los montos de las mismas. Sin embargo, el dirigente aseguró estar listo para afrontarlas.

“Bueno, en esta ocasión, por 25 años, no pedimos permiso. Vengo aquí a la autoridad a pedir perdón, porque si yo me humillo y pido perdón, van a entender que durante 25 años he pedido permiso”, comentó el pastor.