¿Listos los uniformes para el regreso a clases? Abarrotan sitios de venta en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- A una semana de iniciar clases presenciales, cientos de padres abarrotaron la famosa tienda de Uniforama, proveedora oficial de decenas de uniformes para escuelas de Saltillo, donde esperaron hasta por tres horas para comprarlos.

Desde uniformes completos hasta piezas como chaquetas, pants, camisetas, playeras, chalecos y pantalones, los padres esperaron en el pasillo de la tienda y sobre la misma calle de Hidalgo, donde se ubica la tienda, en el primer cuadro de la ciudad.

Sin importar los intensos rayos del sol, padres de familia esperaron hasta por tres horas su turno, mismos que era entregado una vez que llegaban para luego ser atendidos por el personal de la tienda y abastecer su lista de uniformes.

“Ni modo hay que esperar el turno ya estamos aquí, además tenemos que comprar el uniforme porque no sabemos qué tan tolerantes vayan a ser en las escuelas, me imagino que sí pero no sabemos en realidad así que pues a conseguir el uniforme”, Judith Palacios, quien tenía el turno 814 a medio día, y cuando llegó iban en el 780.

Por su parte, Marcelino Acosta, aseguró que arribó a la tienda desde las 11:00 de la mañana para comprar un solo uniforme, sin embargo, esperó por tres horas hasta ser atendido, siendo la principal razón de no acudir antes, el dinero.

“Pos no había dinero todavía, había que juntarlo, se pagó la carrera del más grande y el chiquillo que ya va pal kínder pero nos faltaba el muchacho de secundaria y pues nada al menos ya tiene su uniforme”, expresó el padre de familia.