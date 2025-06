Saltillo: Buscará Javier Díaz contactar a personas que atentaron contra su vida para seguimiento; reconoce a héroes

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que se buscará contactar con las personas que esta semana atentaron contra su vida en lugares públicos de la ciudad para buscar darles seguimiento.

“No he tenido yo en lo personal contacto con ellos (las personas que atentaron contra su vida) ahorita el primer contacto que tuve es con las personas que ayudaron a salvar las vidas, pero ya en este tema de esa persona que tiene un familiar con autismo, ahí les vamos a dar un seguimiento especial y también vamos a buscar otra persona que estaba en las vías del tren para poder trabajar en conjunto y nosotros desde el gobierno municipal, el gobierno estatal también por medio de todo lo que hace Inspira Coahuila, el mismo DIF Coahuila, pero también con organizaciones de la sociedad civil y creo que entre todas y todos podemos ayudar a que esas situaciones por las que pasan esas personas pueda ser mucho más ligero y podemos ayudar a que la calidad de vida mejor en esas familias”, expuso Díaz González este sábado.

El mandatario municipal explicó la mañana de este sábado que ya habló con las personas que intervinieron para evitar que las personas se lanzaran del Distribuidor Vial y permanecieran sobre las vías del tren.

Particularmente expuso que habló con Saraí Ugarte, quien el pasado 16 de junio descendió de su vehículo y subió al Distribuidor Vial El Sarape y alejó a una mujer que estaba al borde de uno de los puentes.

“Reconocimiento total a estas personas, por eso para mí era importante hablar con ellos. Todavía me falta hablar con César, que es también el chavo que se bajó el día de ayer y con otra persona que se llama Pamela, que son de los incidentes que tuvimos hace algunos días y a trabajar en conjunto, eso es lo que tenemos que buscar”, detalló Díaz.

Agregó que en el caso del Distribuidor Vial, la mujer que subió al puente argumentó problemas económicos y tener un hijo con autismo, por lo que se le buscará acercar a los programas que atienden específicamente a personas con esta condición.

“Luly (López) en el DIF trae un programa muy integral de terapias, de psicólogos, de atención a familiares, a las familias que tienen a un ser querido con autismo. Entonces le estaba comentando todo esto, esta persona no sabía, entonces le digo si tú tienes contacto con ella, échame la mano que hoy ya tienes mi celular y todo, y que la podamos acercar al DIF, que platique con Luli, mi esposa, y que de alguna otra manera ver la posibilidad de poder ayudarle en esa atención en el programa para el tema del autismo”, expuso.

Añadió también haber hablado con Mayra, quien intervino en las vías del tren en el bulevar Nazario Ortiz junto al ciudadano César Rodríguez.

“Lo que les comentaba ellos es que es impresionante cómo el ejemplo de esas personas nos genera una mejor sociedad, una mejor comunidad, porque muy fácil podrían haber pasado y no pararse y no hacer nada y ni quien hubiera sabido si ellos pasaban o no. Muy agradecidos de parte de todas y todos los altillenses y eso es lo que buscamos como comunidad, como sociedad, cómo apoyarnos entre todas y todos desde nuestras diferentes trincheras y seguir consolidando a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir”, concluyó Díaz González.