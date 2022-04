“Llámame a mí”, apoyan mujeres en caso de emergencia tras lo sucedido con Debanhi

SALTILLO, COAH.- Una ola de publicaciones para ofrecer morada, “raid”, cobijo o auxilio inundan redes sociales tras el caso de Debanhi, quien tras bajar de un taxi desapareció y fue encontrada sin vida bajo una cisterna.

Aunque la opinión pública cuestionó que la joven no haya llamado a sus padres estando en medio de una carretera y sin compañía, las usuarias admiten que es parte del miedo y vergüenza ante los padres, hacerles saber que se encontraban en esa situación.

Por lo que decenas de publicaciones ponen a disposición el auxilio en una emergencia, algunas usuarias aseguran que podrían acudir por ellas o llamar a sus padres, incluso acompañarlas hasta que lleguen por ellas.

“Llámenme a mí, no importa la hora, igualmente con los amigos de mis hijos y mis sobrinos ¡llámame a mí por favor!”, expresaron las usuarias junto a la última fotografía de Debanhi.

Muchas de las usuarias, madres de familia, que aseguran que pese a que pareciera que “les darán la regañiza de su vida”, preferirán mil veces recibir una llamada de las amigas de sus hijas para que vayan por ella en caso de encontrarse ebria o inconsciente.

TE PUEDE INTERESAR: En Sinaloa van 37 denuncias por desaparición de mujeres en 2022

“A mis hermanas, amigas, primas, conocidas, familia, si se encuentran solas sintiéndose incómodas, en peligro o no saben cómo regresar a casa, llámenme a mí o a alguien de su confianza, cuídense y eviten andar solas”, manifestaron en redes sociales.

“Si algún día sus hijas se van de fiesta, agregaron, díganles que la tía Cynthia es su aliada, si no quieren llegar a casa por cualquier circunstancia, si están de fiesta y se les paso la copa, si están incómodas y no quieren llamar a mamá o papá, que me llamen a mí, yo voy por ellas”, protestaron en redes sociales.

“Pero nunca se vayan con un desconocido, yo no los voy a regañar, los voy a cuidar y poner a salvo siempre porque las hijas y los hijos de mis amigas son como míos y los quiero a salvo y si mis hijos algún día los buscan pidiendo ayuda, por piedad apóyenlos”, expresaron las propias madres.