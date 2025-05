Lo mejor de lo peor

Llegamos con bien a otro viernes. Los católicos celebran el advenimiento del Papa León XIV. Cardenal nacido en los Estados Unidos de América y residente en la nación del Perú.

En la franja de Gaza los hebreos aun insisten con tomar la tierra. Hamas es el pretexto del despojo.

Todo México continua con la sangría del narcotráfico. Un día sí y otro también desaparecen cientos de personas. Esfuman la democracia, la ciencia y la tecnología de las emociones.

Nuestro humorista principal, Samuel García invita mediante las redes sociales, al nuevo papa para venir a inaugurar la presa libertad. Desde Sonora a Yucatán usan los sombreros Tardán.

En el Bulevar, la tienda de la calle Padre Mier, venden todo paso a paso, despacito. Eso decía el anuncio en radio por amplitud modulada.

1620 la música que llegó para quedarse. Los niños sin amor abundan en cada crucero. Las marías piden caridad cotidiana. Formal el cartel de la desigualdad social, de los siglos por los siglos, amén.

Francia produce las colonias y perfumes más delicadas. No soportan nada a los africanos. Mucho menos a los musulmanes. Dicen en España, la ex primera de México, solicitó la nacionalidad. Ni idea. Pero tampoco tiene nada de extraño o malo. Cada quien puede irse a donde lo desee. Nosotros queremos un futuro mejor. Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca. Hasta en Rusia se puede vivir mejor. No lo sabemos. Por las mañanas llega el tiempo de compensación de la vida.

Aquí vamos de nuevo. No nos suelten.