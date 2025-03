Testimonios señalan violaciones a derechos humanos en detenciones tras la marcha del 8M en Saltillo

Dos mujeres detenidas tras la marcha del 8M en Saltillo denunciaron abuso policial, detenciones arbitrarias y violencia física por parte de agentes sin identificar. Una de ellas fue retenida sin registro oficial y agredida en la comandancia, mientras que la otra presenció cómo su prima, una mujer trans, fue sometida violentamente por más de 10 policías. Ambas relataron el miedo e impotencia que sintieron ante la represión y destacaron el apoyo de colectivas y familiares para lograr su liberación. Estos son sus testimonios.

TESTIMONIOS DE ABUSO POLICIAL

Mariana: “Me subieron a la patrulla a la fuerza”

El día de ayer 8M al terminar la marcha en el congreso (iba por mi cuenta) quede de verme con mi pareja para ir a mi casa. Frente al Jaibos de Coss una patrulla de la PAR nos cierra el paso, lo empuja a él y a mí entre tres oficiales SIN IDENTIFICAR me subieron por la FUERZA tomándome de brazos y piernas a la parte interior de la patrulla (HOY 9M estoy viendo los moretones que se van formando además del dolor de brazos y espalda). Si mi pareja no hubiera estado ahí y/o si mi celular no se hubiera caído, mi mamá se hubiera quedado con el audio donde le digo que “ya voy a la casa, todo bien”. Ni las colectivas que se movieron sabían hacia donde me habían llevado, ni en recepción de la comandancia había registro de mi ingreso (yo no iba con alguna organización feminista)Y repito iba SOLA, no creo que hayan grabado algo de como me subieron a la FUERZA, no tenemos datos de la patrulla de la PAR que me subió, fue a las 7:30 pm. En la comandancia en su mayoría elementos masculinos sin identificar (aprox 15) nos retuvieron una o dos horas en el patio (no tengo forma de saber con exactitud) en donde por moverme azotaron mi cabeza a la pared. Querían atribuirme portación de arma blanca (palo de golf) porque según ellos era una persona que salía en videos captados, cosa que no llevaba en mis pertenencias. Después de un rato llego una persona con un palo de golf y otro objeto; uno de ellos me dijo: -“ahí está tu palo, ese también va a la licuadora?”. Más adelante vieron los videos repetidamente y no concordaban con mi vestimenta, incluso preguntaron que si me había cambiado. Para ese entonces mi pareja aviso a mi mamá y me estaban buscando al igual que colectivas que se unieron, pero al no estar registrada ellos tampoco sabían donde estaba hasta después de CUATRO HORAS. Agradezco a mis padres, mi pareja y a las mujeres de colectivas y derechos humanos que lograron mi salida.

Valeria: “Nicola fue sometida por más de 10 policías”

El día de ayer 8 de marzo del 2025 vivimos una de las experiencias más aterradoras e injustas que jamás hubiera imaginado. Mi prima Nicola, una chica trans, fue tratada de una manera inhumana por alrededor de 12 policías, hombres uniformados y civiles en la marcha feminista de Saltillo, Coahuila. Era un momento de lucha, de unión y de empoderamiento, pero esa lucha que debería ser un espacio de inclusión y solidaridad se convirtió en desesperación e impotencia cuando vi cómo tacleaban, rodeaban, sometían, humillaban e intentaban subir a una patrulla a mi prima. Es demasiado triste, pero en mi país y mi ciudad, yo sé lo que significa estar vulnerable y el riesgo que corría mi prima al ser llevada, sola, en una patrulla con más de 10 hombres policías agresivos. Mis amigas y yo gritamos, suplicamos y tratamos de hacer todo lo posible para impedir que la separaran de nosotras, pero la fuerza de esos hombres fue incontrolable... Corrí desesperadamente a pedir ayuda a los carros que estaban cerca, pidiendo que me ayudaran a seguir la patrulla, rogando que no nos dejaran solas y, bueno, claro que me dijeron que ell@s no podían hacer eso... en fin la indiferencia mata. No me quedó de otra, no sabía que más podía hacer y subí a la caja de la patrulla, con la esperanza de que ellos entendieran que Nicola no estaba sola, que alguien estaba con ella y no pensaba separarme en ningún momento sea como sea ni permitir que siguieran violando sus derechos o la pusieran en una situación que no puedo ni imaginar. Durante el trayecto y al llegar a la comandancia, Nicola recibió agresiones verbales por parte de policías, palabras hirientes, amenazas, burlas y en mi cabeza la impotencia al ver y escuchar todo eso, no puedo describir con palabras mi sentir. Nadie merece ser tratadx así. Nadie debería ser vulnerable de esa manera. Después de 4 horas ahí, sin que nos dieran algún motivo por la detención y gracias a las todas las chicas y familia que estuvieron en todo momento afuera del lugar al pendiente y haciendo todo lo que estaba en sus manos para resolver la situación con la detención de Nicola y las otras chicas, hasta que se logró su libertad. Este acto de injusticia no solo refleja la intolerancia, sino también el profundo desconocimiento y desprecio por la dignidad humana. Cada persona, sin importar su identidad de género, merecemos ser respetadxs y protegidxs. La lucha por la igualdad y los derechos humanos es de todxs hoy y siempre¡LA POLICÍA NO ME CUIDA, ME CUIDAN MIS AMIGAS!