Localizan a adulto mayor desaparecido tras salir de su casa en Saltillo

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    Localizan a adulto mayor desaparecido tras salir de su casa en Saltillo
    Entre los datos proporcionados se informó que el adulto mayor padece demencia senil, situación que incrementa la urgencia de su localización al tratarse de una condición que puede generar desorientación. REDES SOCIALES

El caso fue formalmente reportado el mismo día de la desaparición, lo que permitió activar de inmediato los mecanismos de búsqueda establecidos por la autoridad estatal

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó que el hombre de 85 años reportado como no localizado en Saltillo fue encontrado.

Se trata de Daniel Becerril Saldivar, quien había sido visto por última vez tras salir de su domicilio ubicado en la colonia Jardines Coloniales, lo que generó la activación de un reporte de búsqueda y la difusión de su ficha con sus datos generales.

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De acuerdo con la información disponible, el adulto mayor fue localizado tras permanecer en calidad de desaparecido desde el 19 de junio de 2026, fecha en la que sus familiares notificaron la ausencia luego de perder comunicación con él.

Durante el periodo de búsqueda, se habían emitido sus características físicas y de vestimenta, además de señalarse que padece demencia senil, condición que representaba un factor de riesgo al momento de su ausencia.

$!La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas mantiene activo el protocolo correspondiente, luego de que el hombre fuera reportado como no localizado desde el 19 de junio de 2026.
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas mantiene activo el protocolo correspondiente, luego de que el hombre fuera reportado como no localizado desde el 19 de junio de 2026. CORTESÍA

La autoridad estatal había solicitado el apoyo de la ciudadanía para su localización mediante diversos canales de contacto, como parte del protocolo habitual en este tipo de casos.

Tras su localización, el caso fue actualizado dentro de los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en que fue encontrado.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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