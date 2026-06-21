Se cruza sin precaución y termina causando fuerte percance vial al sur de Saltillo

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    Se cruza sin precaución y termina causando fuerte percance vial al sur de Saltillo
    Debido a la fuerza del impacto, el automóvil Volkswagen giró 180 grados y terminó en sentido contrario a la circulación, con severos daños en la parte frontal de la unidad. MARTÍN ROJAS

El Volkswagen involucrado terminó con severos daños materiales tras girar 180 grados por la fuerza del impacto, mientras que dos de sus ocupantes resultaron con golpes

El conductor de una camioneta de la marca Chevrolet provocó un aparatoso percance vehicular al no realizar el alto correspondiente y quitarle el derecho de paso al conductor de un vehículo Volkswagen en calles de la colonia Nuevo Teresitas, al sur de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el responsable circulaba sobre la calle Huachichiles a bordo de una camioneta Chevrolet 350 con dirección de oriente a poniente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-ignora-el-alto-motociclista-y-termina-con-ambas-piernas-fracturadas-en-aparatoso-choque-FC21544076
$!La camioneta involucrada transportaba materiales para construcción, por lo que parte de la pintura que llevaba quedó derramada sobre la carpeta asfáltica tras el percance.
La camioneta involucrada transportaba materiales para construcción, por lo que parte de la pintura que llevaba quedó derramada sobre la carpeta asfáltica tras el percance. MARTÍN ROJAS

Al llegar al cruce con la calle Fernando Montes de Oca, hizo caso omiso del señalamiento de alto, por lo que al incorporarse le quitó el derecho de paso al conductor de un vehículo Volkswagen Jetta, el cual circulaba con vía preferencial de norte a sur.

Tras el impacto, la camioneta salió proyectada hacia un costado, derramando pintura sobre la carpeta asfáltica, ya que transportaba materiales para construcción.

Por su parte, el automóvil dio un giro de 180 grados y terminó en sentido contrario a la circulación, con la parte frontal completamente destrozada. El copiloto y una mujer que viajaba en el asiento trasero resultaron con diversos golpes en el cuerpo.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron de inmediato al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los ocupantes de ambos vehículos, quienes presentaron golpes diversos, aunque ninguno requirió traslado hospitalario.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los ocupantes de ambos vehículos, quienes presentaron golpes diversos, aunque ninguno requirió traslado hospitalario. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para valorar a los involucrados, quienes afortunadamente y pese a lo aparatoso del accidente no presentaron lesiones de consideración, por lo que permanecieron en el sitio.

Finalmente, al no llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, los vehículos fueron remolcados a un corralón y el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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