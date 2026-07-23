Lupita Jones, Fátima Bosch, Laura Bozzo y otros influencers alzan la voz por ‘Rocky’ y piden castigo ejemplar

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Saltillo
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    Lupita Jones, Fátima Bosch, Laura Bozzo y otros influencers alzan la voz por ‘Rocky’ y piden castigo ejemplar
    La muerte de Rocky generó una ola de indignación nacional y reavivó el debate sobre el maltrato animal en México. OMAR SAUCEDO

La muerte de ‘Rocky’ desató una ola de indignación en redes sociales, donde artistas, creadores de contenido y figuras públicas exigieron justicia y un castigo ejemplar para la presunta responsable

La muerte de “Rocky”, el perrito de 14 años que fue arrastrado por una camioneta en Saltillo, provocó una fuerte reacción a nivel nacional. Actrices, conductores, creadores de contenido e influencers utilizaron sus redes sociales para condenar el caso y exigir que las autoridades apliquen la ley sin privilegios ni impunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-alza-la-voz-por-el-perrito-rocky-ciudadanos-y-activistas-exigen-justicia-tras-su-muerte-NG22356478

El can, de raza Gran Pirineo, falleció la mañana del miércoles en la clínica veterinaria Pets Care, luego de permanecer cuatro días bajo atención médica debido a las graves lesiones neurológicas que sufrió tras el maltrato. Por estos hechos, Liliana “N” permanece detenida y enfrenta un proceso penal por el caso, con una condena que podría llegar a los 8 años de prisión, debido a la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes existente en la entidad.

Entre las voces que se sumaron al reclamo destaca la ex Miss Universo Lupita Jones, quien convocó a una concentración ciudadana en la Plaza de Armas de Saltillo y pidió a las autoridades imponer un castigo ejemplar, dejando de lado cualquier posible influencia o favoritismo en favor de la imputada.

La conductora Laura Bozzo también expresó su indignación y anunció que dará seguimiento al caso para respaldar la exigencia de justicia: “Me acabo de enterar de la historia de Rocky y estoy en estado de shock. ¿Cómo puede ser que una mujer que se pelea con el marido amarre a Rocky, lo atropelle tres veces hasta dejarlo prácticamente muerto? Rocky murió, desgraciadamente, pero su historia no va a quedar así, porque yo, a partir de hoy, estaré apoyando todo este caso con todas mis fuerzas y energías. Porque esto no se va a quedar así. ¡Asesina, maldita!”, expresó en un video que rápidamente se viralizó.

El creador de contenido Luisito Comunica calificó los hechos como inconcebibles y lamentó el nivel de violencia ejercido contra el animal.

Por su parte, la actriz Paty Maqueo manifestó su impotencia ante lo ocurrido y confió en que el proceso judicial concluya con una sanción ejemplar.

La Miss Universo Fátima Bosch aprovechó el caso para hacer un llamado a la empatía y al respeto por la vida animal, señalando que la violencia contra los seres sintientes refleja una profunda crisis social.

La muerte de Rocky ha trascendido las fronteras de Coahuila y se ha convertido en uno de los casos de maltrato animal con mayor impacto en redes sociales, impulsando nuevas exigencias para fortalecer la protección de los animales y garantizar que este tipo de delitos no permanezcan impunes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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