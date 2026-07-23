Lupita Jones, Fátima Bosch, Laura Bozzo y otros influencers alzan la voz por ‘Rocky’ y piden castigo ejemplar

La muerte de “Rocky”, el perrito de 14 años que fue arrastrado por una camioneta en Saltillo , provocó una fuerte reacción a nivel nacional. Actrices, conductores, creadores de contenido e influencers utilizaron sus redes sociales para condenar el caso y exigir que las autoridades apliquen la ley sin privilegios ni impunidad.

El can, de raza Gran Pirineo, falleció la mañana del miércoles en la clínica veterinaria Pets Care, luego de permanecer cuatro días bajo atención médica debido a las graves lesiones neurológicas que sufrió tras el maltrato. Por estos hechos, Liliana “N” permanece detenida y enfrenta un proceso penal por el caso, con una condena que podría llegar a los 8 años de prisión, debido a la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes existente en la entidad.

Entre las voces que se sumaron al reclamo destaca la ex Miss Universo Lupita Jones, quien convocó a una concentración ciudadana en la Plaza de Armas de Saltillo y pidió a las autoridades imponer un castigo ejemplar, dejando de lado cualquier posible influencia o favoritismo en favor de la imputada.

La conductora Laura Bozzo también expresó su indignación y anunció que dará seguimiento al caso para respaldar la exigencia de justicia: “Me acabo de enterar de la historia de Rocky y estoy en estado de shock. ¿Cómo puede ser que una mujer que se pelea con el marido amarre a Rocky, lo atropelle tres veces hasta dejarlo prácticamente muerto? Rocky murió, desgraciadamente, pero su historia no va a quedar así, porque yo, a partir de hoy, estaré apoyando todo este caso con todas mis fuerzas y energías. Porque esto no se va a quedar así. ¡Asesina, maldita!”, expresó en un video que rápidamente se viralizó.

El creador de contenido Luisito Comunica calificó los hechos como inconcebibles y lamentó el nivel de violencia ejercido contra el animal.