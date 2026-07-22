Saltillo alza la voz por el perrito ‘Rocky’: ciudadanos y activistas exigen justicia tras su muerte

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    Saltillo alza la voz por el perrito ‘Rocky’: ciudadanos y activistas exigen justicia tras su muerte
    El ambientalista Arturo Islas se trasladó hasta Saltillo y llamó a la ciudadanía a alzar la voz por “Rocky”, además de demandar que el caso siente un precedente contra la crueldad animal. OMAR SAUCEDO

La muerte del can de 14 años que fue arrastrado por su dueña en una camioneta, movilizó a cientos de personas en la Plaza de Armas exigiendo justicia y un castigo ejemplar para los responsables

La muerte de “Rocky”, un perrito de 14 años que permaneció varios días en estado crítico tras ser presuntamente arrastrado por la camioneta de su dueña, provocó una multitudinaria manifestación en la Plaza de Armas de Saltillo, donde ciudadanos, rescatistas y activistas demandaron justicia y el endurecimiento de las acciones contra el maltrato animal.

La movilización fue convocada por el ambientalista y defensor de los animales Arturo Islas Allende, quien llamó a la población a concentrarse de manera pacífica frente a Palacio de Gobierno para exigir que el caso no quede impune. Con pancartas, consignas y mensajes en memoria de “Rocky”, los asistentes reclamaron una actuación firme de la Fiscalía General del Estado (FGE) y sanciones ejemplares para los responsables.

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El fallecimiento del canino fue confirmado este martes por el Hospital Veterinario Pets Care, donde permanecía internado en terapia intensiva debido a un daño neurológico irreversible y un severo trauma medular. Pese a los esfuerzos del personal médico, las lesiones sufridas resultaron incompatibles con su recuperación.

$!Con pancartas y consignas, activistas y familias respaldaron la convocatoria de Arturo Islas para reclamar que el caso de “Rocky” no quede impune.
Con pancartas y consignas, activistas y familias respaldaron la convocatoria de Arturo Islas para reclamar que el caso de “Rocky” no quede impune. OMAR SAUCEDO

El caso generó una fuerte reacción a nivel nacional luego de que se difundieran videos del momento en que “Rocky” fue presuntamente arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento residencial Villas de San Miguel. Las imágenes desataron una ola de indignación en redes sociales y motivaron pronunciamientos de organizaciones protectoras de animales y ciudadanos que exigieron justicia.

De acuerdo con las investigaciones, la presunta responsable, identificada como Liliana “N”, fue detenida por la Fiscalía como probable autora material de los hechos. Tras confirmarse la muerte del perro, la carpeta de investigación podría derivar en una acusación por maltrato animal agravado, delito que contempla penas de hasta ocho años de prisión, según lo informado por las autoridades y organizaciones involucradas en el seguimiento del caso.

$!Cientos de ciudadanos se reunieron en la Plaza de Armas de Saltillo para exigir justicia por la muerte de “Rocky” y un castigo ejemplar contra el maltrato animal.
Cientos de ciudadanos se reunieron en la Plaza de Armas de Saltillo para exigir justicia por la muerte de “Rocky” y un castigo ejemplar contra el maltrato animal. OMAR SAUCEDO

Durante la protesta, colectivos animalistas como Dignidad Animal A.C. reiteraron su exigencia de que el proceso judicial se lleve hasta sus últimas consecuencias y advirtieron que permanecerán atentos al desarrollo del caso.

Los manifestantes coincidieron en que la muerte de “Rocky” debe marcar un precedente para combatir la crueldad contra los animales y fortalecer la aplicación de la ley en Coahuila.

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La Fiscalía General del Estado invitó a los manifestantes que participaron en la protesta por la muerte de “Rocky” a integrarse a una mesa de trabajo para conocer de primera mano los avances de la investigación. El delegado de la dependencia, Julio Loera, acudió a la concentración para reiterar la disposición de las autoridades de mantener un diálogo abierto y brindar información sobre el proceso judicial.

El funcionario confirmó que Liliana “N”, señalada como presunta responsable del caso de maltrato animal, permanece detenida y vinculada a proceso. Añadió que la investigación continúa para reunir todos los elementos necesarios que permitan solicitar la pena correspondiente, la cual podría alcanzar hasta ocho años de prisión. Asimismo, aseguró que las inquietudes planteadas por los manifestantes ya están siendo atendidas y reiteró que en Coahuila nadie está por encima de la ley.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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