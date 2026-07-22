Saltillo alza la voz por el perrito ‘Rocky’: ciudadanos y activistas exigen justicia tras su muerte

La muerte de “Rocky”, un perrito de 14 años que permaneció varios días en estado crítico tras ser presuntamente arrastrado por la camioneta de su dueña, provocó una multitudinaria manifestación en la Plaza de Armas de Saltillo, donde ciudadanos, rescatistas y activistas demandaron justicia y el endurecimiento de las acciones contra el maltrato animal.

La movilización fue convocada por el ambientalista y defensor de los animales Arturo Islas Allende, quien llamó a la población a concentrarse de manera pacífica frente a Palacio de Gobierno para exigir que el caso no quede impune. Con pancartas, consignas y mensajes en memoria de “Rocky”, los asistentes reclamaron una actuación firme de la Fiscalía General del Estado (FGE) y sanciones ejemplares para los responsables.

El fallecimiento del canino fue confirmado este martes por el Hospital Veterinario Pets Care, donde permanecía internado en terapia intensiva debido a un daño neurológico irreversible y un severo trauma medular. Pese a los esfuerzos del personal médico, las lesiones sufridas resultaron incompatibles con su recuperación.

El caso generó una fuerte reacción a nivel nacional luego de que se difundieran videos del momento en que “Rocky” fue presuntamente arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento residencial Villas de San Miguel. Las imágenes desataron una ola de indignación en redes sociales y motivaron pronunciamientos de organizaciones protectoras de animales y ciudadanos que exigieron justicia. De acuerdo con las investigaciones, la presunta responsable, identificada como Liliana “N”, fue detenida por la Fiscalía como probable autora material de los hechos. Tras confirmarse la muerte del perro, la carpeta de investigación podría derivar en una acusación por maltrato animal agravado, delito que contempla penas de hasta ocho años de prisión, según lo informado por las autoridades y organizaciones involucradas en el seguimiento del caso.

Durante la protesta, colectivos animalistas como Dignidad Animal A.C. reiteraron su exigencia de que el proceso judicial se lleve hasta sus últimas consecuencias y advirtieron que permanecerán atentos al desarrollo del caso. Los manifestantes coincidieron en que la muerte de “Rocky” debe marcar un precedente para combatir la crueldad contra los animales y fortalecer la aplicación de la ley en Coahuila. FISCALÍA DE COAHUILA OFRECE DIÁLOGO A MANIFESTANTES Y REAFIRMA AVANCES EN EL CASO ROCKY La Fiscalía General del Estado invitó a los manifestantes que participaron en la protesta por la muerte de “Rocky” a integrarse a una mesa de trabajo para conocer de primera mano los avances de la investigación. El delegado de la dependencia, Julio Loera, acudió a la concentración para reiterar la disposición de las autoridades de mantener un diálogo abierto y brindar información sobre el proceso judicial. El funcionario confirmó que Liliana “N”, señalada como presunta responsable del caso de maltrato animal, permanece detenida y vinculada a proceso. Añadió que la investigación continúa para reunir todos los elementos necesarios que permitan solicitar la pena correspondiente, la cual podría alcanzar hasta ocho años de prisión. Asimismo, aseguró que las inquietudes planteadas por los manifestantes ya están siendo atendidas y reiteró que en Coahuila nadie está por encima de la ley.