Mantienen filtros ‘anti-regios’ en Saltillo, pero no se les prohíbe la entrada

Los filtros sanitarios contra el COVID-19 instalados en las principales entradas de Saltillo, que han sido catalogados como “anti-regios” pues en ellos se revisan vehículos con placas de Nuevo León, continúan en operación ante el incremento de casos positivos en la Región Sureste.

Dichar revisiones a automóviles con placas neolonesas, según explicaron los propios agentes que conforman los filtros, consisten en preguntarle a los tripulantes el motivo de su arribo a la ciudad, así como comprobar que utilizan cubrebocas y que cuentan con gel antibacterial en la unidad.

De igual forma, se les exhorta a que si no tienen una actividad prioritaria en Saltillo, eviten visitar la ciudad. No obstante, no se les restringe el paso ni prohíbe la entrada a la capital de Coahuila, aclararon los elementos municipales.

En ese sentido, apuntaron que la mayor parte de los regiomontanos que han hecho alto en los filtros argumentan venir a Saltillo por cuestiones laborales, y no muestran rechazo por los retenes e indicaciones por parte de las autoridades.

CORRESPONSABILIDAD SOCIEDAD-GOBIERNO

Ante el alza de contagios de COVID-19 en la Región Sureste y en general el estado, la autoridades reiteran la importancia de mantener la corresponsabilidad entre la sociedad y gobierno para hacer frente a la contingencia sanitaria, y mantener el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica.

El doctor Luis Alfonso Carrillo González, director de Salud Pública Municipal, afirmó que este incremento es, principalmente, debido a la movilidad social, incluyendo los vacacionistas, así como el relajamiento de las medidas preventivas.

Por lo que la estrategia de prevención incluye la reactivación de filtros sanitarios permanentes establecidos en los cuatro accesos a la ciudad, además de dos itinerantes y dos más peatonales.

Desde el sábado pasado, el Municipio de Saltillo, a través de Federico Fernández, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, expuso que en estos se revisarían principalmente a automóviles con placas foráneas, para preguntar el motivo de visita a la ciudad.

“Estamos a partir de hoy retomando estas acciones que el año pasado se implementaron y que dejaron de operar por las condiciones que teníamos con baja en los contagios; pero ahora ante el alza en la ciudad tenemos que regresar estas medidas”, dijo el funcionario.

Actualmentente, la zona metropolitana de Monterrey se encuentra en semáforo rojo por el alto número de contagios y fallecimientos registrados, motivo por el cual estos cercos y las revisiones cobran mayor importancia.