Mantienen restauranteros expectativa de repunte comercial por Día del Padre y Mundial en Saltillo; esperan incremento de 30%

Isidoro García, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Coahuila, explicó que el comportamiento del consumo durante esta fecha es diferente al registrado en el Día de las Madres, una de las jornadas con mayor demanda para los establecimientos gastronómicos.

El sector restaurantero de la Región Sureste de Coahuila se declaró listo para las celebraciones del Día del Padre y proyecta un incremento moderado, pero positivo, en sus ventas en comparación con un domingo habitual.

“Definitivamente el Día de la Madre es muy diferente al Día del Padre. El Día de la Madre normalmente se tiene lleno total en los restaurantes, en lo que es desayuno, comida e inclusive cena cuando son fines de semana”, señaló.

Indicó que, aunque la celebración dedicada a los padres no genera la misma movilización de clientes que el 10 de mayo, los restaurantes de la zona metropolitana mantienen expectativas favorables, principalmente por tratarse de una fecha que coincide con domingo.

“El Día del Padre sí sube un poquito más el tema del incremento de venta. No es nada comparativo al 10 de mayo, pero más o menos esperamos un 30 por ciento en algunos restaurantes”, detalló García.

El representante empresarial destacó que la coincidencia con el fin de semana favorece la llegada de familias desde temprana hora, especialmente durante los servicios de desayuno y comida, que son los horarios con mayor movimiento.

“Lo que siempre ayuda es que el Día del Padre cae en domingo, entonces lo que es desayuno y comida tiene buena afluencia, entre un 30 y un 40 por ciento de incremento”, comentó.

El representante empresarial destacó que la coincidencia de la fecha con el fin de semana es el principal factor que dinamiza la afluencia de las familias saltillenses desde las primeras horas del día.

“Lo que sí siempre ayuda es que el tema del día del padre siempre cae en domingo, entonces lo que es desayuno y comida se tiene buena influencia. entre un 30 a un 40% de incremento”, apuntó.

En cuanto a las proyecciones financieras para la industria, el líder de la Canirac estatal estimó una derrama económica millonaria que beneficiará de manera directa al comercio formal de la capital de Coahuila.

“Esperamos una derrama económica, yo creo que por lo menos de 2.2 millones de pesos aquí en la capital de Saltillo. Este y pues bueno, creo que a lo mejor pudiera subir a 2.5”, estimó el entrevistado.