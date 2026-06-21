¡Felicita a papá! Crea las mejores imágenes con Inteligencia Artificial para el Día del Padre

El Día del Padre en México es una celebración anual dedicada a reconocer la paternidad y la influencia de los padres en la vida de sus hijos. A diferencia de otras festividades con una fecha fija, en nuestro país, esta conmemoración se lleva a cabo el tercer domingo de junio. Esta particularidad significa que la fecha cambia cada año, por ejemplo en 2026 será el 21 de junio, lo que requiere que las familias estén atentas para planear las celebraciones, que comúnmente incluyen reuniones familiares, comidas especiales y la entrega de regalos, buscando siempre reconocer el amor, el esfuerzo y la guía que los padres brindan. La celebración nos invita a valorar la diversidad de formas en que la paternidad se manifiesta y el impacto positivo que tiene en el bienestar familiar y social. Para felicitar a papá hay muchas formas: poemas, cartas, canciones para dedicar... y hasta imágenes personalizadas con Inteligencia Artificial.

CREA UNA IMAGEN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CELEBRAR EL DÍA DEL PADRE Existen miles de plataformas de Inteligencia Artificial que te ayudarán con esta tarea; sin embargo, muchas solicitan tu registro o que pagues algún tipo de mensualidad, aunque algunas cuentan con un periodo de prueba. Ante esto, mejor conviene ‘ir a la segura’ con ChatGPT y Gemini: ChatGPT: 1. Accede a la página desde tu buscador o descarga la aplicación para Android o iOS. 2. Ubícate en el recuadro que dice ‘Pregunta lo que quieras’, posteriormente selecciona la opción ‘Crear imagen’ que se encuentra debajo. 3. Redacta los detalles de la imagen → Ejemplo: Crea una imagen conmemorativa al Día del Padre, donde aparezca un papá con sus hijos sentados en una sala, y que tenga el mensaje ‘Feliz día, Papá’. Puedes solicitar que la imagen sea animada o con algún estilo que prefieras, incluso puedes elegir hasta la paleta de colores. 4. La Inteligencia Artificial se tomará algunos segundos para procesar tu petición. 5. ¡La imagen está lista! En la esquina superior derecha aparecerá la opción para descargarla. 6. Envía por WhatsApp o el medio de tu preferencia para hacerla llegar a papá. Gemini: 1. Accede a la página desde tu buscador o descarga la aplicación para Android o iOS. 2. Ubícate en el recuadro que dice ‘Introduce una petición para Gemini’. 3. Redacta los detalles de la imagen → Ejemplo: Crea una imagen conmemorativa al Día del Padre, donde aparezca un papá con sus hijos sentados en una sala, y que tenga el mensaje ‘Feliz día, Papá’. Puedes solicitar que la imagen sea animada o con algún estilo que prefieras, incluso puedes elegir hasta la paleta de colores. Posteriormente, se repiten los pasos descritos en la sección pasada.

OTRAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES PARA GENERAR IMÁGENES 1. DALL-E 3 (OpenAI): Ampliamente reconocido por su comprensión del lenguaje natural y la generación de imágenes detalladas y creativas. Se integra directamente en ChatGPT Plus. 2. Midjourney: Muy popular en la comunidad artística por su capacidad para crear imágenes estéticamente impresionantes y a menudo con un estilo pictórico o surrealista. Se accede principalmente a través de Discord. 3. Stable Diffusion: Un modelo de código abierto con una gran comunidad y numerosas interfaces (como DreamStudio y NightCafe). Ofrece mucha flexibilidad y personalización. 4. Imagen 3 (Google): El modelo más reciente de Google, integrado en Gemini, que destaca por su realismo y comprensión de prompts complejos. 5. Microsoft Designer/Bing Image Creator: Accesible de forma gratuita y utiliza DALL-E 3, lo que lo hace muy popular para usuarios que buscan una herramienta sencilla y potente. 6. Adobe Firefly: Desarrollado por Adobe, se está volviendo cada vez más popular por su integración con las herramientas de Adobe y su enfoque en la ética de los derechos de autor. 7. Leonardo AI: Una plataforma que ofrece varios modelos de IA propios y de la comunidad, atrayendo a usuarios que buscan calidad y opciones específicas para diseño y creación de activos. 8. Ideogram: Se ha ganado popularidad por su habilidad para generar texto legible dentro de las imágenes, algo que otros modelos a menudo tienen dificultades para hacer. 9. Craiyon (antes DALL-E mini): Aunque sus resultados pueden ser menos consistentes que otros, sigue siendo popular por ser una de las primeras IA de generación de imágenes accesibles de forma gratuita. 10. Canva (Magic Design): Integrado en la popular plataforma de diseño Canva, su función de generación de imágenes con IA es utilizada por muchos para crear gráficos y contenido visual de manera rápida.

EL ORIGEN DEL DÍA DEL PADRE EN MÉXICO La celebración del Día del Padre tiene sus antecedentes en Estados Unidos a principios del siglo XX. De acuerdo con información difundida por organismos oficiales, la iniciativa fue impulsada en 1910 por Louise Smart Dodd, quien promovió el reconocimiento público de la labor de los padres dentro de la sociedad. Décadas después, en 1972, la conmemoración quedó oficialmente establecida en Estados Unidos durante el tercer domingo de junio, fecha que posteriormente fue adoptada por diversos países, entre ellos México. Desde entonces, la celebración se ha convertido en una de las fechas familiares más relevantes del calendario anual.

MÁS DE 21 MILLONES DE HOMBRES TIENEN HIJOS EN MÉXICO Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran la dimensión de la paternidad en el país. Las cifras más recientes indican que en México habitan 44.9 millones de hombres mayores de 15 años. De ese total, alrededor de 21.2 millones se identifican como padres de familia. Esto representa que aproximadamente el 47 por ciento de la población masculina adulta tiene al menos un hijo o hija que reside habitualmente en su mismo hogar. (Con información de Sara Navarrete | VANGUARDIA)

Publicidad