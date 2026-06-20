Día del Padre en pantalla: películas para celebrar, emocionar y compartir en familia

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    Día del Padre en pantalla: películas para celebrar, emocionar y compartir en familia
    Celebración. Historias de cine que exploran la paternidad desde el amor, la ausencia y la reconstrucción de los vínculos familiares FOTO: ARCHIVO/ ESPECIAL

Una selección de películas que retratan distintas formas de paternidad, entre el humor, el drama y la aventura, ideales para ver en casa

En el Día del Padre hay que pasarla a todo dar y una de las mejores maneras de hacerlo es reunirse con la familia, preparar palomitas o la botana que cada quien prefiera y lanzarse a una maratón de películas que recuerden la fecha.

En la oferta cinematográfica hay de todo: comedia, drama, acción, animación y hasta un poco de fantasía, todo al alcance de un control remoto y una plataforma de streaming. ¿No sabes por dónde empezar? Aquí te dejamos 10 recomendaciones.

‘La Vida es Bella’ – Prime Video

Pocos se han resistido a soltar una lágrima cuando el padre interpretado por Roberto Benigni logra que su hijo crea que lo que vive en un campo de concentración nazi es un juego. La cinta, ganadora del Oscar, aborda el Holocausto desde una mirada que mezcla comedia y drama, en la que un hombre hace todo lo posible para proteger la inocencia de su hijo hasta el final. El desenlace, con el reencuentro simbólico frente al tanque americano, deja una de las escenas más emotivas del cine contemporáneo.

‘El Gran Pez’ – Paramount+

La muerte de un padre y la reconciliación con su hijo son el hilo conductor de esta cinta dirigida por Tim Burton. El realizador deja de lado sus atmósferas oscuras para construir una historia de fantasía en la que un hombre intenta comprobar la veracidad de los relatos que le contaba su padre. La escena del río, en la que ambos parecen flotar entre la realidad y la imaginación, deja una carga emotiva que invita a preguntarse hasta dónde llega el amor paternal.

‘En Busca de la Felicidad’ – HBO Max

Antes de que Will Smith fuera conocido por otros episodios mediáticos, protagonizó esta historia basada en hechos reales que le valió una nominación al Oscar. Narra la vida de Chris Gardner, un hombre que lucha durante meses sin empleo para sacar adelante a su pequeño hijo, quien no comprende del todo la situación que atraviesan. Con un tono claramente melodramático, la película se ha convertido en un clásico inspirador del cine contemporáneo.

‘Buscando a Nemo’ – Disney+

Uno de los clásicos de Pixar que lo dice todo desde el título. Si en ‘El Rey León’ el estudio abordó la pérdida y la figura paterna, aquí presenta una historia en la que un padre emprende un viaje imposible a través del océano para encontrar a su hijo. No importan los peligros ni la distancia: la determinación paterna es el motor de esta aventura animada.

‘El Padre de la Novia’ – Disney+

Para muchos padres, los hijos nunca crecen, y menos si se trata de una hija. El personaje interpretado por Steve Martin enfrenta el momento en que su hija anuncia su boda, lo que desencadena una mezcla de nostalgia, negación y ternura ante el paso del tiempo. A través de la comedia, la película retrata las dificultades emocionales de aceptar que los hijos forman su propia vida. En 2022 se realizó una versión latina con Andy García y la dirección del mexicano Gary Alazraki.

‘Un Padre No Tan Padre’ – Netflix

No todos los padres son comprensivos o “cool”. En esta historia, Héctor Bonilla interpreta a un hombre chapado a la antigua, de carácter fuerte y distante con sus hijos, lo que lo convierte en una figura difícil de soportar. Sin embargo, un giro en su vida lo obliga a replantearse su forma de relacionarse con su familia. La cinta tuvo una secuela titulada ‘Una Navidad no tan padre’.

‘Nosotros los Nobles’ – HBO Max

Gonzalo Vega interpreta a un padre viudo que lo ha dado todo por sus hijos, a quienes consiente en exceso para compensar la ausencia materna. Sin embargo, ellos se vuelven irresponsables y abusivos, lo que lo lleva a idear una lección para cambiar su comportamiento. Basada en ‘El gran calavera’, la película superó los 7 millones de espectadores en México y tuvo remakes en países como Italia y Colombia.

‘Entrenando a papá’ – Disney+

Dwayne Johnson, “La Roca”, ofrece aquí una de sus facetas más entrañables en la comedia. Interpreta a una estrella del fútbol americano que descubre de repente que tiene una hija de ocho años. Aunque al inicio la situación lo toma por sorpresa, poco a poco debe aprender a equilibrar su vida de fama con la paternidad inesperada.

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‘No se aceptan devoluciones’ – VIX

Eugenio Derbez alcanzó proyección internacional con este remake que cuenta la historia de un hombre que ha construido una vida junto a la hija que un día le dejaron a su cuidado. Todo cambia cuando la madre biológica reaparece y pone en riesgo ese mundo que él había logrado construir con su hija.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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