Monedas del Mundial 2026 desatan búsqueda en Saltillo; bancos reportan alta demanda y escasez

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Saltillo
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    Monedas del Mundial 2026 desatan búsqueda en Saltillo; bancos reportan alta demanda y escasez
    Aficionados y coleccionistas recorren bancos de Saltillo en busca de monedas conmemorativas del Mundial 2026. CAROLINA GARCIA

Bancos de Saltillo reportan preguntas diarias por monedas conmemorativas del Mundial 2026, aunque la mayoría aún no cuenta con disponibilidad.

A un día del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las monedas conmemorativas lanzadas por el Banco de México ya comenzaron a generar una pequeña “cacería” entre aficionados, coleccionistas y curiosos en Saltillo, donde decenas de personas acuden diariamente a bancos con la esperanza de conseguir alguna pieza. Sin embargo, la búsqueda no ha sido sencilla.

Durante un recorrido realizado por VANGUARDIA en sucursales bancarias de distintos puntos de la ciudad, trabajadores confirmaron que la mayoría de las instituciones aún no reciben las monedas o desconocen si llegarán próximamente a Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/informacion/monedas-conmemorativas-del-mundial-2026-de-banxico-como-encontrar-las-sucursales-donde-aun-estan-disponibles-HG21273004

En bancos como Santander, HSBC, BBVA y Banco Azteca, empleados señalaron que continuamente reciben preguntas sobre las monedas del Mundial, aunque hasta ahora no cuentan con disponibilidad.

“No tenemos y no sabemos cuándo van a llegar”, explicaron trabajadores consultados en ventanillas del centro de Saltillo.

La situación ha provocado que algunas personas recorran diferentes bancos de la ciudad intentando encontrar alguna pieza disponible.

En Scotiabank de Galerías Saltillo, empleados señalaron que todavía no han recibido monedas conmemorativas, aunque comentaron que clientes les informaron sobre posible disponibilidad en una sucursal de Afirme ubicada sobre el bulevar Pedro Figueroa.

Mientras tanto, en Banorte, trabajadores señalaron que las monedas no llegarían a sus sucursales en el estado.

Uno de los pocos bancos donde sí se reportó disponibilidad fue Banamex. Trabajadores confirmaron que cuentan con monedas de 20 pesos alusivas al Mundial 2026, aunque el inventario prácticamente comienza a agotarse.

“Llegaron hace una semana y se están cambiando muy rápido”, explicaron.

Además, indicaron que a diario llegan personas preguntando por las monedas desde hace aproximadamente una semana, conforme comenzó a acercarse el arranque del torneo.

Trabajadores del banco señalaron que tienen conocimiento de al menos cuatro tipos distintos de monedas conmemorativas relacionadas con el Mundial, aunque hasta el momento únicamente han recibido la versión de circulación de 20 pesos.

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Las monedas forman parte de la colección especial aprobada por el Banco de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con información oficial de Banxico y la Casa de Moneda de México, la colección contempla piezas de circulación común de 20 pesos, así como monedas de plata y oro orientadas al coleccionismo numismático.

La expectativa alrededor de estas piezas también ha comenzado a crecer en redes sociales y plataformas de compra-venta, donde algunas monedas ya se ofrecen por encima de su valor nominal.

$!En algunas sucursales bancarias las monedas de 20 pesos ya comenzaron a agotarse debido a la alta demanda previa al arranque del torneo.
En algunas sucursales bancarias las monedas de 20 pesos ya comenzaron a agotarse debido a la alta demanda previa al arranque del torneo. CAROLINA GARCIA

El interés no solamente proviene de coleccionistas especializados, sino también de aficionados al futbol que buscan conservar un recuerdo del Mundial 2026, especialmente por tratarse de un torneo que tendrá partidos en territorio mexicano por primera vez desde la Copa del Mundo de 1986.

En Saltillo, la demanda incluso tomó por sorpresa a algunos trabajadores bancarios, quienes reconocieron que desde hace días reciben preguntas constantes sobre disponibilidad, canje y llegada de nuevas piezas.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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