¡Más invitados! FIFA confirma a Alejandro Fernández, Salma Hayek y Ryan Castro para abrir el Mundial 2026 en la CDMX

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    ¡Más invitados! FIFA confirma a Alejandro Fernández, Salma Hayek y Ryan Castro para abrir el Mundial 2026 en la CDMX
    México volverá a hacer historia como anfitrión: será el país que abrirá el Mundial 2026 y el primero en recibir tres Copas del Mundo, tras organizar las ediciones de 1970 y 1986. FOTO: ESPECIAL

La Copa del Mundo arrancará este jueves en la CDMX con Shakira, Maná, J Balvin, Belinda, Lila Downs, Alejandro Fernández y Salma Hayek

La espera terminó. La Copa del Mundo 2026 levantará el telón este jueves en la Ciudad de México con una ceremonia inaugural que promete convertir al Estadio Ciudad de México en el primer gran escenario cultural, musical y deportivo del torneo más grande en la historia de la FIFA.

El espectáculo comenzará a las 11:30 de la mañana, 90 minutos antes del duelo inaugural entre México y Sudáfrica, pactado para la 1 de la tarde.

La FIFA recomendó a los aficionados llegar con anticipación, ya que las puertas del inmueble abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial y habrá activaciones, dinámicas, recompensas y entretenimiento previo al partido.

La ceremonia marcará un momento especial para México, que será el encargado de abrir una trilogía de festejos inaugurales que continuará en Canadá y Estados Unidos, los otros dos países anfitriones del Mundial 2026.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/calendario-oficial-del-apertura-2026-de-la-liga-mx-fechas-clave-partido-inaugural-y-liguilla-GG21272271

¿Quiénes cantarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La FIFA confirmó una cartelera de alto impacto para el arranque del torneo. El show principal contará con la participación de Shakira, Maná, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean y Burna Boy, quienes darán vida al álbum oficial de la Copa del Mundo 2026.

Además, Ryan Castro se unirá a J Balvin en el escenario para una presentación especial, mientras que la actriz, directora y productora Salma Hayek Pinault, nominada al Premio de la Academia, tomará la cancha como embajadora del Mundial 2026 para dar la bienvenida a los aficionados y celebrar el espíritu global del futbol.

El momento protocolario también tendrá un fuerte componente emocional. Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano antes del debut del Tricolor, mientras que Tyla cantará el himno de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural.

México abrirá el Mundial ante Sudáfrica

Después de la ceremonia, la Selección Mexicana disputará el primer partido del Mundial 2026 frente a Sudáfrica, en un duelo cargado de simbolismo para el país anfitrión.

La Ciudad de México será la primera parada de una Copa del Mundo que se jugará durante más de un mes y que culminará el 19 de julio con la gran final en New York/New Jersey.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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