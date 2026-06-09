Monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico: cómo encontrar las sucursales donde aún están disponibles

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico: cómo encontrar las sucursales donde aún están disponibles
    Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se han convertido en uno de los artículos más buscados por aficionados al futbol. FOTO: ESPECIAL

Descubre cómo localizar las sucursales bancarias donde puedes conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026 y qué requisitos debes cumplir.

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se han convertido en uno de los artículos más buscados por aficionados al futbol y coleccionistas en México. Con diseños inspirados en las sedes mundialistas y elementos representativos del país, estas piezas han despertado un gran interés desde su lanzamiento.

Si estás pensando en conseguirlas, es importante saber que no todas las sucursales bancarias cuentan con disponibilidad. Afortunadamente, el Banco de México (Banxico) ofrece una herramienta para facilitar su búsqueda.

https://vanguardia.com.mx/dinero/fiebre-mundialista-saldran-a-la-venta-las-monedas-conmemorativas-de-oro-y-plata-de-banxico-PB21200825

¿QUÉ MONEDAS DEL MUNDIAL 2026 LANZÓ BANXICO?

Banxico presentó una colección de 12 monedas conmemorativas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre ellas se encuentran cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos de circulación corriente, además de cuatro monedas de oro con valor nominal de 25 pesos y cuatro monedas de plata con valor nominal de 10 pesos.

Las piezas destacan por su forma dodecagonal, es decir, de 12 lados, y por incluir diseños dedicados a las tres ciudades mexicanas que serán sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, algunas incorporan elementos emblemáticos como el Ángel de la Independencia, La Minerva, el Cerro de la Silla, flora nacional, símbolos prehispánicos y figuras relacionadas con el futbol.

$!Banxico presentó una colección de 12 monedas conmemorativas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Banxico presentó una colección de 12 monedas conmemorativas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: ESPECIAL

¿CÓMO SABER EN QUÉ SUCURSALES HAY MONEDAS DISPONIBLES?

Para ayudar a los interesados, Banxico habilitó la plataforma UbiCanjeMX, una herramienta que permite localizar las sucursales bancarias que ofrecen el servicio de canje de monedas.

El proceso para consultar la disponibilidad es sencillo:

- Ingresar a la plataforma UbiCanjeMX.

- Seleccionar el estado, municipio o código postal.

- Elegir el banco de preferencia.

- Revisar las sucursales que cuentan con servicio de canje.

- Acudir dentro del horario de atención para solicitar las monedas.

La disponibilidad puede variar diariamente, ya que depende de la demanda y del inventario de cada sucursal.

¿EXISTEN LÍMITES PARA ADQUIRIRLAS?

Sí. Banxico establece condiciones distintas dependiendo de si la persona es cliente o no de la institución bancaria.

Quienes tienen una cuenta en el banco donde realizan la solicitud pueden adquirir monedas sin un límite específico establecido por la autoridad monetaria. En cambio, las personas que no son clientes podrán obtener hasta 150 piezas en las sucursales con servicio de canje.

Debido al alto interés que han generado estas monedas, algunos especialistas recomiendan acudir temprano o comunicarse previamente con la sucursal para confirmar que aún haya existencias.

¿POR QUÉ HAN DESPERTADO TANTO INTERÉS?

Más allá de su valor nominal, las monedas representan un recuerdo de un evento histórico para el país. México se convertirá en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo de la FIFA, tras las ediciones de 1970, 1986 y 2026.

Esta relevancia histórica, junto con sus diseños conmemorativos y edición especial, ha convertido a las monedas en piezas atractivas tanto para coleccionistas como para quienes desean conservar un recuerdo del torneo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asi-son-las-12-monedas-conmemorativas-de-banxico-para-el-mundial-2026-AN20696565

UN ARTÍCULO QUE PODRÍA AGOTARSE RÁPIDO

La demanda por las monedas del Mundial 2026 continúa siendo alta, por lo que encontrarlas puede requerir paciencia y una búsqueda en distintas sucursales. Utilizar las herramientas disponibles de Banxico y verificar la existencia antes de acudir puede hacer más sencillo el proceso para conseguir una de estas piezas conmemorativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Casa De Moneda
Colecciones
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


México

Organizaciones


Banxico

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Tras las acusaciones del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) el gobierno del estado descartó ocultar las fotografías con los rostros de las víctimas de desaparición.

Descarta Gobierno de Nuevo León ocultar imágenes de desaparecidos
CNTE avanza sobre Calzada de Tlalpan de regreso al Centro de la Ciudad de México, tras la marcha que realizaron con dirección al Estadio Azteca.

‘No hay solución, no rueda el balón’ amenaza la CNTE en contra del Mundial
El gobierno estadounidense llama a extremar precauciones durante su estancia en determinadas zonas del país.

Emite Estados Unidos alerta de viaje a México en sedes del Mundial
Gusano barrenador en México y Estados Unidos

Detienen importaciones de animales vivos desde Estados Unidos a México por plagas
Estas pesquisas en Texas se suman a otras investigaciones similares en California y Nueva York, por la venta de entradas para el mundial.

Texas abre investigación contra la FIFA por ventas engañosas a pocos días del mundial
Un dron marino rescató a dos aviadores del ejército que iban a bordo del helicóptero de ataque Apache cuando cayó cerca de la vía marítima que Irán ha cerrado.

EU ‘deberá’ responder a Irán tras derribar helicóptero de EU, advierte Trump
Trabajadores ensamblan un robot en la Superfábrica de Inteligencia Artificial Integrada de LY iTech en Pekín durante una visita de prensa en la Ciudad Electrónica de Pekín.

China tiene la capacidad de fabricar humanoides a gran escala; lo difícil es encontrar compradores

Tras declararse ileagles los aranceles, Trump planteó un esquema arancelario “recíproco”, que usó otras vías legales para imponer una tasa del 10% de tarifas que expirarán en julio.

El déficit comercial de EU bajó un 1.2% en abril, el segundo mes sin aranceles de Trump