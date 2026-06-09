Monedas conmemorativas del Mundial 2026 de Banxico: cómo encontrar las sucursales donde aún están disponibles

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se han convertido en uno de los artículos más buscados por aficionados al futbol y coleccionistas en México. Con diseños inspirados en las sedes mundialistas y elementos representativos del país, estas piezas han despertado un gran interés desde su lanzamiento. Si estás pensando en conseguirlas, es importante saber que no todas las sucursales bancarias cuentan con disponibilidad. Afortunadamente, el Banco de México (Banxico) ofrece una herramienta para facilitar su búsqueda.

¿QUÉ MONEDAS DEL MUNDIAL 2026 LANZÓ BANXICO? Banxico presentó una colección de 12 monedas conmemorativas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre ellas se encuentran cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos de circulación corriente, además de cuatro monedas de oro con valor nominal de 25 pesos y cuatro monedas de plata con valor nominal de 10 pesos. Las piezas destacan por su forma dodecagonal, es decir, de 12 lados, y por incluir diseños dedicados a las tres ciudades mexicanas que serán sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Además, algunas incorporan elementos emblemáticos como el Ángel de la Independencia, La Minerva, el Cerro de la Silla, flora nacional, símbolos prehispánicos y figuras relacionadas con el futbol.

¿CÓMO SABER EN QUÉ SUCURSALES HAY MONEDAS DISPONIBLES? Para ayudar a los interesados, Banxico habilitó la plataforma UbiCanjeMX, una herramienta que permite localizar las sucursales bancarias que ofrecen el servicio de canje de monedas. El proceso para consultar la disponibilidad es sencillo: - Ingresar a la plataforma UbiCanjeMX. - Seleccionar el estado, municipio o código postal. - Elegir el banco de preferencia. - Revisar las sucursales que cuentan con servicio de canje. - Acudir dentro del horario de atención para solicitar las monedas. La disponibilidad puede variar diariamente, ya que depende de la demanda y del inventario de cada sucursal. ¿EXISTEN LÍMITES PARA ADQUIRIRLAS? Sí. Banxico establece condiciones distintas dependiendo de si la persona es cliente o no de la institución bancaria. Quienes tienen una cuenta en el banco donde realizan la solicitud pueden adquirir monedas sin un límite específico establecido por la autoridad monetaria. En cambio, las personas que no son clientes podrán obtener hasta 150 piezas en las sucursales con servicio de canje. Debido al alto interés que han generado estas monedas, algunos especialistas recomiendan acudir temprano o comunicarse previamente con la sucursal para confirmar que aún haya existencias. ¿POR QUÉ HAN DESPERTADO TANTO INTERÉS? Más allá de su valor nominal, las monedas representan un recuerdo de un evento histórico para el país. México se convertirá en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo de la FIFA, tras las ediciones de 1970, 1986 y 2026. Esta relevancia histórica, junto con sus diseños conmemorativos y edición especial, ha convertido a las monedas en piezas atractivas tanto para coleccionistas como para quienes desean conservar un recuerdo del torneo.

UN ARTÍCULO QUE PODRÍA AGOTARSE RÁPIDO La demanda por las monedas del Mundial 2026 continúa siendo alta, por lo que encontrarlas puede requerir paciencia y una búsqueda en distintas sucursales. Utilizar las herramientas disponibles de Banxico y verificar la existencia antes de acudir puede hacer más sencillo el proceso para conseguir una de estas piezas conmemorativas.

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