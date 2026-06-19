Motociclista se impacta contra transporte público, en Ramos Arizpe

Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial ocurrido sobre el bulevar Analco, al oriente de Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, Isaac N., de 45 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta Italika cuando, presuntamente, una unidad de transporte público le cerró el paso a la altura de la calle Federalismo, provocando la colisión.

Tras el fuerte impacto, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista.