Motociclista se impacta contra transporte público, en Ramos Arizpe
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Al parecer un camión se pasó alto y le quitó derecho de paso, provocando el accidente
Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial ocurrido sobre el bulevar Analco, al oriente de Ramos Arizpe, Coahuila.
De acuerdo con los primeros reportes, Isaac N., de 45 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta Italika cuando, presuntamente, una unidad de transporte público le cerró el paso a la altura de la calle Federalismo, provocando la colisión.
Tras el fuerte impacto, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista.
Durante la valoración médica, se determinó que presentaba una deformidad en la pierna derecha; sin embargo, se encontraba consciente y orientado.
Debido a las lesiones sufridas, el afectado fue trasladado a la Clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría atención médica especializada.
Elementos de la Policía Preventiva Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.