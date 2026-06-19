Sin alianzas, Morena nos va a derrotar en 2027: Rubén Moreira

En entrevista con Pablo Hiriart y Julián Andrade, el líder legislativo del PRI en el Congreso de la Unión aseveró que, sin coalición total o parcial entre PRI, PAN y MC, van a perder todo.

“No veo en el 2027 el éxito de la oposición si no hay alianzas estratégicas entre los partidos opositores para frenar el régimen morenista” , afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez .

Y es que el próximo año estarán en juego gubernaturas, alcaldías y diputaciones federales y, de acuerdo con Moreira Valdez, ir solos representa dividir el voto opositor y el régimen se va a imponer.

En Coahuila se contenderá por alcaldías y legislaturas federales, por lo que Rubén propuso un frente opositor, pues desde ahora Morena ya avisó que no aceptará fácilmente su derrota.

“Ahorita ellos no reconocen su derrota en Coahuila, no obstante que en algunos distritos perdieron 3 a 1”, señaló Moreira Valdez, antes de preguntar: “Si hoy no aceptan, ¿qué va a pasar entonces en el 2027 o en el 2030?”.

El panorama político electoral luce complicado y el exgobernador coahuilteco pidió al PAN y MC ir en alianza total o en algunos distritos federales y gubernaturas para evitar el fracaso en 2027.

Golpe avisa...

LOS ASPIRANTES

En Morena Coahuila, las calabazas comienzan a acomodarse en el camino al 2027 para la elección a alcaldías y diputaciones locales.

Y hay municipios en los que la 4T ya tiene cantados sus posibles abanderados para las presidencias municipales, con perfiles competitivos.

Anote para Torreón al senador Luis Fernando Salazar que, en la 4T, es el mejor posicionado por encima de Antonio Attolini y de Shamir Fernández, también aspirantes.

En Monclova, el delegado del Bienestar, Pepe Erives, trae un fuerte apoyo ciudadano y de militantes de Morena que lo perfilan a la candidatura por la alcaldía.

En Piedras Negras, el edil Jacobo Rodríguez quiere ir por la reelección y Morena no le hace el feo, pues éste aún goza de buena aceptación entre los nigropetenses.

En ciudad Frontera se oye a Javier Castillo, que fue suplente de Tony Flores en el distrito 6, que el Partido del Trabajo perdió ante Héctor Miguel García Falcón, “El Gachupín”.

En Saltillo, ni el diputado Alberto Hurtado ni la regidora Ale Salazar están contemplados y el legislador Antonio Castro puede dar la sorpresa, aunque la ideal es la senadora Ceci Guadiana.

Todos ellos cumplen con los requisitos de buen nombre y cero antecedentes y señalamientos de nexos con el crimen organizado.

LAS INVERSIONES DE MERY

La Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR investigan, indagan y revisan la repentina adquisición de varios penthouse por parte del magistrado presidente, Miguel Mery Ayup.

Las unidades habitacionales presuntamente compradas en Torreón representan la máxima expresión inmobiliaria, con un millonario costo, que causa extrañeza a las autoridades federales.

Pero aún hay más, pues la FGR investiga también la supuesta compra de varias hectáreas de terreno en la Región Laguna a nombre de Mery Ayup.

¿En qué trabaja el muchacho? A lo mejor se preguntan...

SÁBADO DE DEFINICIONES

La clase política regiomontana espera con ansias que se llegue el sábado para conocer si el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se registra en el PAN como candidato a gobernador.

Y es que mañana vence el plazo que el Comité Ejecutivo Nacional albiazul impuso a militantes y simpatizantes como último día para inscribirse como aspirante a un cargo de elección popular.

Adrián, según Wikipedia, es la primera persona en la historia de la ciudad en ser electa democráticamente en tres ocasiones para desempeñarse como presidente municipal.

De la Garza Santos actualmente milita en el Partido Revolucionario Institucional...