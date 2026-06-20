Coahuila: Desplome en preescolar lleva a educación básica a su matrícula más baja en ocho años

La matrícula de educación básica en Coahuila registró su nivel más bajo de los últimos ocho años al cierre del ciclo escolar 2025-2026, una reducción impulsada principalmente por la disminución en la inscripción de alumnos de preescolar. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación del Estado, la matrícula de educación básica pasó de 618 mil 907 estudiantes en el ciclo escolar 2023-2024 a 606 mil 211 en el periodo actual, lo que representa una disminución de más de 12 mil alumnos.

El descenso se concentra en el nivel preescolar, donde la matrícula pasó de 128 mil 475 estudiantes hace dos ciclos escolares a 104 mil 823 en el periodo 2025-2026. Esto equivale a una pérdida de casi 24 mil alumnos, es decir, una reducción cercana al 19 por ciento. Al inicio del ciclo escolar en curso, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó sobre una disminución en la población estudiantil de este nivel, una tendencia que se presenta tanto a nivel estatal como nacional y que atribuyó a diversos factores, entre ellos la desaparición de algunos programas federales, como el de Escuelas de Tiempo Completo.

La caída en preescolar contrasta con el comportamiento de los niveles de primaria y secundaria. Ambos registran actualmente sus cifras más altas de los últimos años, con 342 mil 629 y 158 mil 759 estudiantes, respectivamente. Los registros muestran que, tras la pérdida de 12 mil 761 alumnos entre los ciclos escolares 2019-2020 y 2021-2022, atribuida al impacto de la pandemia de COVID-19, la educación básica logró recuperarse hasta alcanzar una matrícula de 618 mil 907 estudiantes en el ciclo 2023-2024. Sin embargo, la tendencia volvió a revertirse durante los dos ciclos posteriores debido a la caída sostenida en la inscripción de preescolar.

Las estadísticas reflejan que el principal factor detrás de la reducción histórica en la matrícula de educación básica no es una disminución generalizada en todos los niveles educativos, sino la menor incorporación de menores al preescolar, pese a que la población en edad de cursar este nivel se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años.

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