Presas de Coahuila mantienen niveles bajos pese a lluvias recientes

La presa Internacional La Amistad, ubicada en Ciudad Acuña, se mantiene en 18.89 por ciento de su capacidad total, mientras que la presa Venustiano Carranza, en el municipio de Guerrero, registra un 14.26 por ciento, reflejando condiciones generales de escasa captación en el sistema estatal.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- A pesar de las precipitaciones registradas en las últimas semanas en distintas regiones de Coahuila , los principales embalses del Estado continúan operando con niveles bajos de almacenamiento, de acuerdo con reportes de monitoreo hidrológico.

LLUVIAS RECIENTES GENERAN INCREMENTOS MÍNIMOS EN ALMACENAMIENTO

Las lluvias presentadas en el norte del Estado y en la Región Carbonífera provocaron incrementos moderados en algunos vasos de captación. En el caso de La Amistad, el volumen pasó de aproximadamente 747 mil 608 metros cúbicos a 751 mil 672, es decir, un aumento cercano a los 4 mil metros cúbicos.

En la presa Venustiano Carranza (Don Martín), el almacenamiento previo era de 85 mil 811 metros cúbicos, y tras las precipitaciones se incrementó a 87 mil 493 metros cúbicos, lo que representa una recuperación limitada pero positiva para la cuenca.

Otros embalses como la presa Centenario, en Jiménez, reportan un 30.99 por ciento de su capacidad; la presa San Miguel, en el mismo municipio, se encuentra en 43.54 por ciento; mientras que La Fragua, en Zaragoza, alcanza un 35.84%.

De acuerdo con los reportes, estos últimos sistemas no recibieron aportaciones significativas derivadas de las lluvias recientes en sus respectivas zonas de influencia.