Muere feminicida en penal de Saltillo
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El recluso de 91 años murió al interior de la cárcel; purgaba una pena de 40 años
A sus 91 años de edad, Lucio Soto Flores, mejor conocido como “Don Lucio”, falleció durante la madrugada de este domingo al interior del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo.
De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió cerca de las 5:30 horas.
El hombre se encontraba en la celda 3 Sur del área de adultos mayores, recostado sobre una cama de concreto con una colchoneta azul.
Javier Sizigua Rosas, supervisor del área de dormitorios, señaló haber escuchado gritos provenientes del módulo, por lo que acudió a verificar la situación.
Al llegar, observó que el interno se encontraba sentado y quejándose, por lo que solicitó la presencia del médico.
Cuando intentó ayudarlo a trasladarse al baño, el hombre se desvaneció. Tras revisar sus signos vitales, se confirmó que ya no presentaba señales de vida.
El oficial también informó que un día antes, el sábado 20 de junio, el interno fue trasladado al Hospital General después de sufrir una caída en el área del comedor.
Tras la realización de estudios médicos y la aplicación de medicamento, fue devuelto a su celda.
A simple vista, el cuerpo presentaba manchas rojizas con características de escurrimiento en la región bucal.
Al momento de su localización, vestía un suéter beige, bóxer color guinda y calcetas blancas.
La identificación del fallecido fue realizada por el oficial Antonio Medrano Tovar.
Personal de Servicios Periciales, a cargo de Rodolfo Lara Castillo, realizó las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley.
Don Lucio fue sentenciado a 40 años de prisión por el delito de homicidio calificado con ventaja, luego de que en diciembre de 2016 asesinara a Linda Rubí Jaques, a quien disparó en más de tres ocasiones.