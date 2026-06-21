Muere feminicida en penal de Saltillo

A sus 91 años de edad, Lucio Soto Flores, mejor conocido como “Don Lucio”, falleció durante la madrugada de este domingo al interior del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo.

De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió cerca de las 5:30 horas.

El hombre se encontraba en la celda 3 Sur del área de adultos mayores, recostado sobre una cama de concreto con una colchoneta azul.

Javier Sizigua Rosas, supervisor del área de dormitorios, señaló haber escuchado gritos provenientes del módulo, por lo que acudió a verificar la situación.

Al llegar, observó que el interno se encontraba sentado y quejándose, por lo que solicitó la presencia del médico.

Cuando intentó ayudarlo a trasladarse al baño, el hombre se desvaneció. Tras revisar sus signos vitales, se confirmó que ya no presentaba señales de vida.

El oficial también informó que un día antes, el sábado 20 de junio, el interno fue trasladado al Hospital General después de sufrir una caída en el área del comedor.