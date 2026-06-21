Saltillo: enjambre de abejas deja 12 lesionados en Panteón de Santiago durante Día del Padre

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    Saltillo: enjambre de abejas deja 12 lesionados en Panteón de Santiago durante Día del Padre
    Un enjambre de abejas provocó momentos de pánico entre visitantes del Panteón de Santiago durante la celebración del Día del Padre, dejando al menos doce personas afectadas por múltiples picaduras. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El acceso principal del panteón fue cerrado mientras se desarrollaban las labores de control del enjambre y se evacuaba a los visitantes del lugar

La celebración del Día del Padre por poco termina en tragedia luego de que un enjambre de abejas atacara a una docena de visitantes en el Panteón de Santiago, en Saltillo.

Cuatro de los afectados requirieron traslado por parte de paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos al Hospital General de Saltillo, donde dos de ellos fueron reportados en estado delicado debido a picaduras en aproximadamente el 50 por ciento del cuerpo.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Bomberos de Saltillo acudieron al camposanto para brindar atención médica a los lesionados, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados a hospitales de la ciudad.
Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Bomberos de Saltillo acudieron al camposanto para brindar atención médica a los lesionados, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados a hospitales de la ciudad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Todo ocurrió alrededor de las 09:30 horas dentro del camposanto ubicado sobre la calzada Francisco I. Madero, en su cruce con Pedro Ampudia.

De acuerdo con informes extraoficiales, uno de los visitantes habría movilizado una rama de un árbol sin percatarse de que en el mismo se encontraba parte de un enjambre de abejas, el cual fue derribado.

$!Uno de los ciudadanos afectados por el ataque del enjambre de abejas en el Panteón de Santiago tuvo que ser atendido por paramédicos en el lugar, luego de presentar múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo, siendo posteriormente trasladado a un hospital de la ciudad para su valoración médica.
Uno de los ciudadanos afectados por el ataque del enjambre de abejas en el Panteón de Santiago tuvo que ser atendido por paramédicos en el lugar, luego de presentar múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo, siendo posteriormente trasladado a un hospital de la ciudad para su valoración médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los insectos que se encontraban en otros árboles reaccionaron de inmediato, lo que provocó el ataque contra las personas presentes, en su mayoría adultos. Ante la situación, varios de los afectados lograron salir del panteón y solicitar ayuda a los encargados del lugar.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de Bomberos de la estación cuatro, quienes acudieron para atender la contingencia.

$!Entre los afectados también se reportó un integrante del cuerpo de Bomberos, quien resultó con picaduras durante las maniobras de control y fue trasladado a un hospital debido a complicaciones.
Entre los afectados también se reportó un integrante del cuerpo de Bomberos, quien resultó con picaduras durante las maniobras de control y fue trasladado a un hospital debido a complicaciones. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el sitio se valoró a un total de doce personas, de las cuales cuatro presentaron múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo. Dos mujeres y dos hombres fueron atendidos por paramédicos y trasladados de urgencia al hospital.

Autoridades de Protección Civil Municipal ordenaron la evacuación del panteón como medida preventiva, además del cierre del acceso principal para permitir las labores de control por parte del cuerpo de Bomberos, quienes procedieron a la eliminación de las colmenas.

$!Autoridades de Protección Civil ordenaron la evacuación del panteón como medida preventiva, tras el ataque de los insectos registrado en la calzada Francisco I. Madero.
Autoridades de Protección Civil ordenaron la evacuación del panteón como medida preventiva, tras el ataque de los insectos registrado en la calzada Francisco I. Madero. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Durante las maniobras, el teniente de Bomberos de la estación cuatro, Domingo Samuel Estrada Martínez, también resultó con picaduras y fue trasladado al Hospital Universitario, ya que presentó complicaciones debido a alergias, reportándose su estado de salud como delicado.

Se informó que el panteón permanecerá cerrado durante el resto del domingo hasta que se confirme el control total del enjambre.

$!Bomberos realizaron labores para controlar el enjambre dentro del cementerio, luego de que los insectos reaccionaran tras la posible alteración de un panal en un árbol.
Bomberos realizaron labores para controlar el enjambre dentro del cementerio, luego de que los insectos reaccionaran tras la posible alteración de un panal en un árbol. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal ha emitido un comunicado oficial sobre los hechos.

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