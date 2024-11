Niño de 9 años acaba con su vida al ahorcarse en la cochera de su casa, en Saltillo

A la corta edad de nueve años, el pequeño Jovany Tadeo acabó con su vida al ahorcarse en el tendedero de su propia casa, ubicada en la colonia Los Pinos, al sur de Saltillo.

Este lamentable hecho conmocionó a los habitantes de la colonia, varios de los cuales no pudieron contener el llanto. Los hechos sucedieron cerca de las 6:00 de la tarde, cuando el sistema de emergencias recibió un llamado reportando que una madre de familia encontró a su hijo ahorcado con una cuerda azul utilizada como tendedero.

La cuerda, que estaba colocada de muro a muro, fue el objeto del trágico suceso. Este reporte movilizó a diversas corporaciones de seguridad y ambulancias de la Secretaría de Salud. Los paramédicos y las autoridades confirmaron el fallecimiento. De manera inmediata, procedieron con el acordonamiento del sitio.

La madre del menor fue sometida a interrogatorio, ya que aún desconocía los motivos que llevaron al niño a cometer esta tragedia. Varios vecinos solicitaron a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar el entorno familiar del menor.

Aseguran que a “Jovani”, como lo conocían de cariño, lo tenían privado de educación por parte de su madre y su padrastro. No estaba inscrito en ninguna escuela primaria, y el último grado escolar que cursó fue el kínder. “Pedimos que investiguen porque hace cuatro años se ahorcó uno de sus hermanos. Hace poco, su hermana sufrió una descarga eléctrica”, expresó una vecina. Refieren que, hace más de dos días, vieron a Jovany con un comportamiento distraído, lo que les preocupó, ya que siempre lo conocieron sonriente.

Le cuestionaron qué le pasaba, y él respondió que estaba ayudando a su padrastro a construir en el patio. También confesó que había sido agredido físicamente, aunque no especificó si se usó algún objeto. “Teníamos planeado reportarlos a PRONNIF, pero no lo hicimos porque ya no lo íbamos a volver a ver. Espero que, con lo que pasó, resguarden a sus dos hermanas”, comentó Brenda N., vecina de la colonia.

Las diligencias efectuadas por los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvieron una duración aproximada de tres horas. Al cierre de esta edición, el cuerpo del niño aún no había sido trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).