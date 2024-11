‘No fue suicidio, fue feminicidio’: familiares de Laura Judith claman justicia en Saltillo

Con gran dolor, la madre de Laura Judith cuestionó la versión de Arturo, quien alega que su hija se arrojó del vehículo. “Él quiere hacer pasar esto como un suicidio, pero no es así. Él la mató. Mi hija fue arrojada de la camioneta” , expresó, señalando que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Laura cayendo al pavimento sin intentar protegerse, lo que refuerza su creencia de que la joven ya no tenía signos de vida en ese momento.

“ÉL QUIERE HACER PASAR ESTO COMO UN SUICIDIO, PERO NO ES ASÍ”

La madre también hizo un llamado a las autoridades: “Le pido al ingeniero Manolo Jiménez que me apoye en todo, que haga justicia para mi hija. No es posible que quieran taparlo todo, esto fue un feminicidio y no un suicidio”.

Durante la protesta, otros familiares compartieron recuerdos de Laura Judith, describiéndola como una mujer trabajadora y siempre sonriente. “Mi hija siempre fue buena, siempre estaba feliz. No puedo creer que haya querido dejar a su hija de 12 años”, afirmó su madre. Agregó que Laura, promotora de ventas, nunca mostró señales de estar pasando por dificultades emocionales. “Nunca me habló de problemas graves, jamás mencionó algo que me hiciera pensar que quería dejar todo”.