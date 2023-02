“Iniciamos en 2018 la construcción. Nos dan los 30 millones. Empieza la obra. Y en 2019 ya la tenemos parcialmente. Como no se terminó, solicitamos más fondos para terminar esta obra porque es muy importante para nosotros tenerla lista. Se nos da otro apoyo de 8 millones 600 mil pesos a través del Fondo de Aportaciones Multiples para la segunda etapa, pero el recurso no fue suficiente” , comenta Nuncio González.

“La administración antepasada del Tecnológico Nacional de México que estuvo a cargo de Manuel Quintero traía muchos proyectos de expansión educativa, tanto para la cobertura, ampliar la diversidad de carreras y también para brindar educación a distancia, pero esto no se ha concretado hasta ahora porque hemos cambiado de presidente nacional en dos ocasiones, además tuvimos un cambio de sexenio y no se ha dado el apoyo”, señaló Nuncio González.

“Hacen mucha falta ingenieros que den clases, creo que eso es lo más importante y urgente de resolver porque cuando vas cursando los últimos semestres muchas veces no puedes acabar los 9 semestres porque las materias se cierran ya que solo hay un maestro que da hasta tres clases”, expuso un alumno que prefirió omitir sus datos generales para no verse afectado en la institución.

Otra egresada de la carrera de Ingeniería en Materiales, señaló, desde su perspectiva, que la construcción del Campus Arteaga del Tecnológico de Saltillo no era necesaria, ya que las instalaciones del ITS sí cuentan con la capacidad de recibir a los estudiantes que ingresan año con año.

“El problema fue que se enfocaron en construir un campus que está demasiado lejos en lugar de ponerle atención al que ya tienen y que es la imagen de los Institutos Tecnológicos de México, creo que hay áreas que pueden utilizarse para construir otro edificio y también es muy necesario que se solucione el tema de los maestros;

“Yo fui un caso que me atrasé en mi residencia porque no había cursado la última clase porque no se me acomodaba en mi horario y tuve que esperar otro semestre para que se abriera la materia. Todo por la falta de ingenieros”, dijo.

Respecto al tema, la subdirección de Planeación y Vinculación del ITS detalló que, desde el 2003 no se ha otorgado el presupuesto desde el Instituto Nacional de México para la apertura de plazas de nueva creación.