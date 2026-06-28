Operativo conjunto deja al menos 30 detenidos por riñas y actividades de pandillas en Saltillo

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    Operativo conjunto deja al menos 30 detenidos por riñas y actividades de pandillas en Saltillo
    Como parte del operativo, las corporaciones reforzaron la presencia policial en calles y colonias señaladas como focos rojos, atendiendo diversos reportes ciudadanos durante la madrugada de este domingo. MARTÍN ROJAS

Las autoridades anunciaron que los operativos conjuntos se mantendrán de forma permanente, durante los fines de semana y en las colonias con mayor incidencia

Con el objetivo de frenar la actividad de pandillas que ha generado diversos focos rojos en Saltillo, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo durante la madrugada de este domingo, logrando la detención de al menos 30 personas involucradas en distintos hechos.

La movilización se realizó luego de que el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, advirtiera en días recientes sobre la presencia de grupos delictivos que operan en diferentes sectores de Saltillo.

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En las acciones participaron de manera coordinada elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Agencia de Investigación Criminal, quienes reforzaron la vigilancia y atendieron reportes de riñas y alteraciones al orden público, principalmente en colonias del sur, poniente y oriente de la ciudad.

$!Las acciones de vigilancia se concentraron en colonias del sur, poniente y oriente de la ciudad, consideradas por las autoridades como zonas con mayor incidencia de riñas y alteraciones al orden público.
Las acciones de vigilancia se concentraron en colonias del sur, poniente y oriente de la ciudad, consideradas por las autoridades como zonas con mayor incidencia de riñas y alteraciones al orden público. MARTÍN ROJAS

Entre los sectores donde se concentró el operativo se encuentran Las Teresitas, 26 de Marzo y Bellavista, al sur; El Tanquecito, La Minita, Guayulera, Isabel Amalia y Antonio Cárdenas, al poniente; así como Morelos, Zaragoza y Mirasierra, al oriente, donde se incrementó la presencia de unidades policiales.

$!Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme al resultado de las investigaciones correspondientes.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme al resultado de las investigaciones correspondientes. MARTÍN ROJAS

Como resultado de estas acciones, 30 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y aplicar las sanciones correspondientes.

Las autoridades informaron que este tipo de operativos continuará de manera permanente, especialmente durante los fines de semana, con el propósito de atender las denuncias ciudadanas y reforzar la seguridad en los sectores con mayor incidencia de riñas y hechos delictivos.

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