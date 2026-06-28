Ignora el semáforo y desata choque por alcance que derriba un portón, en Saltillo

El conductor de un vehículo Mazda, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, chocó por alcance contra otra unidad de la misma marca, la cual fue proyectada contra el portón de un negocio, a la altura de la colonia Topochico, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, cuando el presunto responsable transitaba sobre la avenida Presidente Cárdenas con dirección de poniente a oriente. Al llegar a la intersección con la calle Ignacio Llave, presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y chocó por alcance contra un automóvil que circulaba de sur a norte y que había girado hacia el oriente.