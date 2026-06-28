Ignora el semáforo y desata choque por alcance que derriba un portón, en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor señalado como presunto responsable fue detenido por elementos debido a su aparente estado de ebriedad, mientras el caso quedó a disposición del Ministerio Público
El conductor de un vehículo Mazda, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, chocó por alcance contra otra unidad de la misma marca, la cual fue proyectada contra el portón de un negocio, a la altura de la colonia Topochico, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, cuando el presunto responsable transitaba sobre la avenida Presidente Cárdenas con dirección de poniente a oriente. Al llegar a la intersección con la calle Ignacio Llave, presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y chocó por alcance contra un automóvil que circulaba de sur a norte y que había girado hacia el oriente.
Tras el impacto, el vehículo Mazda afectado salió proyectado hacia un costado hasta estrellarse contra el portón de un negocio, el cual fue derribado por completo.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizaron la detención del conductor señalado como presunto responsable debido a su aparente estado de ebriedad.
Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del percance, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.
Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados con una grúa y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.