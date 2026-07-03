Vuelca camión cargado con piezas metálicas al ganarle el peso de la carga en Ramos Arizpe

El conductor de un camión de plataforma resultó ileso luego de volcar la unidad que conducía la mañana de este viernes, cuando se dirigía al Parque Industrial Santa María con un cargamento de piezas metálicas, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:50 horas. La carga de material metálico terminó esparcida sobre el área donde ocurrió el percance, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores en el lugar.