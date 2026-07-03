Vuelca camión cargado con piezas metálicas al ganarle el peso de la carga en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Vuelca camión cargado con piezas metálicas al ganarle el peso de la carga en Ramos Arizpe
    El operador del camión, identificado como Mario César, se dirigía a una empresa ubicada en el Parque Industrial Santa María cuando ocurrió el accidente que dejó únicamente daños materiales. ULISES MARTÍNEZ

El desplazamiento del cargamento sobre la plataforma habría provocado la pérdida de estabilidad del camión, cuyo operador resultó ileso pese a la volcadura

El conductor de un camión de plataforma resultó ileso luego de volcar la unidad que conducía la mañana de este viernes, cuando se dirigía al Parque Industrial Santa María con un cargamento de piezas metálicas, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:50 horas. La carga de material metálico terminó esparcida sobre el área donde ocurrió el percance, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores en el lugar.

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$!A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor salió ileso y no requirió atención hospitalaria, mientras las autoridades supervisaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada.
A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor salió ileso y no requirió atención hospitalaria, mientras las autoridades supervisaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió cuando la carga que transportaba el camión se desplazó hacia el lado derecho de la plataforma, provocando que la unidad perdiera estabilidad y terminara volcada.

$!De acuerdo con el reporte preliminar, el desplazamiento de la carga hacia uno de los costados de la plataforma habría ocasionado que la pesada unidad perdiera estabilidad y terminara volcada.
De acuerdo con el reporte preliminar, el desplazamiento de la carga hacia uno de los costados de la plataforma habría ocasionado que la pesada unidad perdiera estabilidad y terminara volcada. ULISES MARTÍNEZ

El operador fue identificado como Mario César¨N¨, de 39 años, quien había salido del estado de Nuevo León y tenía como destino la empresa Magna Formex, ubicada en el Parque Industrial Santa María.

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes mientras se efectuaban las maniobras para retirar la carga y la unidad siniestrada.

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