Perro muerde a adulta mayor en calles de Saltillo y huye del lugar

Una mujer de 73 años, quien dijo llamarse Francisca, fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, ubicadas en la colonia Centro Metropolitano, en Saltillo, luego de resultar lesionada por la mordedura de un perro en la vía pública.

La mujer caminaba por las calles de la colonia González cuando un canino la mordió en la pierna izquierda, para después retirarse del lugar sin que se reportara su localización, a pesar de ser buscado por vecinos.