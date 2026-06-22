Perro muerde a adulta mayor en calles de Saltillo y huye del lugar

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    Perro muerde a adulta mayor en calles de Saltillo y huye del lugar
    Tras el ataque, los colonos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para brindar la valoración inicial y coordinar el traslado de la adulta mayor a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

La afectada contactó a sus familiares, mientras autoridades y vecinos notificaron al área de control canino para dar seguimiento al caso del perro involucrado

Una mujer de 73 años, quien dijo llamarse Francisca, fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, ubicadas en la colonia Centro Metropolitano, en Saltillo, luego de resultar lesionada por la mordedura de un perro en la vía pública.

La mujer caminaba por las calles de la colonia González cuando un canino la mordió en la pierna izquierda, para después retirarse del lugar sin que se reportara su localización, a pesar de ser buscado por vecinos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/falla-en-frenos-provoca-choque-contra-auto-estacionado-en-la-colonia-provivienda-de-saltillo-CB21570525
$!El incidente ocurrió en el cruce de las calles Río Amazonas y 5 de Febrero, donde la mujer fue atacada por un canino que posteriormente se retiró del lugar sin que pudiera ser localizado.
El incidente ocurrió en el cruce de las calles Río Amazonas y 5 de Febrero, donde la mujer fue atacada por un canino que posteriormente se retiró del lugar sin que pudiera ser localizado. ULISES MARTÍNEZ

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Río Amazonas y 5 de Febrero, donde locatarios y vecinos ya habían padecido esta situación, sin que hasta el momento se haya podido controlar al animal.

Vecinos del sector solicitaron apoyo a través del número de emergencias de la Cruz Roja, por lo que personal acudió al sitio para realizar la valoración inicial de la mujer.

$!Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que se registran situaciones similares en la zona, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la colonia.
Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que se registran situaciones similares en la zona, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la colonia. ULISES MARTÍNEZ

Tras la atención, se determinó su traslado a las instalaciones médicas para su valoración y determinar la gravedad de la lesión, mientras la afectada contactaba a sus familiares para informar lo sucedido. Asimismo, vecinos dieron aviso al personal de control canino sobre lo ocurrido.

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