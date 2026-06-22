Perro muerde a adulta mayor en calles de Saltillo y huye del lugar
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La afectada contactó a sus familiares, mientras autoridades y vecinos notificaron al área de control canino para dar seguimiento al caso del perro involucrado
Una mujer de 73 años, quien dijo llamarse Francisca, fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, ubicadas en la colonia Centro Metropolitano, en Saltillo, luego de resultar lesionada por la mordedura de un perro en la vía pública.
La mujer caminaba por las calles de la colonia González cuando un canino la mordió en la pierna izquierda, para después retirarse del lugar sin que se reportara su localización, a pesar de ser buscado por vecinos.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Río Amazonas y 5 de Febrero, donde locatarios y vecinos ya habían padecido esta situación, sin que hasta el momento se haya podido controlar al animal.
Vecinos del sector solicitaron apoyo a través del número de emergencias de la Cruz Roja, por lo que personal acudió al sitio para realizar la valoración inicial de la mujer.
Tras la atención, se determinó su traslado a las instalaciones médicas para su valoración y determinar la gravedad de la lesión, mientras la afectada contactaba a sus familiares para informar lo sucedido. Asimismo, vecinos dieron aviso al personal de control canino sobre lo ocurrido.