Falla en frenos provoca choque contra auto estacionado en la colonia Provivienda de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El incidente generó la movilización de personal de aseguradoras, quienes realizaron la evaluación de los daños materiales para definir los acuerdos de reparación
Un camión de transporte de personal de la empresa Settepi se vio involucrado en un percance vial luego de que, mientras se encontraba detenido, comenzó a avanzar y terminó impactando un vehículo estacionado en calles de la colonia Provivienda, en Saltillo.
Según el operador de la unidad, este se encontraba en las oficinas de la empresa cuando la unidad habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el vehículo se desplazara sin control desde la esquina donde había quedado estacionado.
El hecho ocurrió en el cruce de las calles 8 de Mayo y 5 de Febrero, donde la unidad de transporte golpeó un automóvil que se encontraba debidamente estacionado, el cual fue proyectado contra un árbol.
En el lugar no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales tanto en el camión como en el vehículo afectado.
Posteriormente, arribaron ajustadores de seguros para evaluar los daños y buscar un acuerdo entre las partes para la cobertura del pago correspondiente.