Falla en frenos provoca choque contra auto estacionado en la colonia Provivienda de Saltillo

Un camión de transporte de personal de la empresa Settepi se vio involucrado en un percance vial luego de que, mientras se encontraba detenido, comenzó a avanzar y terminó impactando un vehículo estacionado en calles de la colonia Provivienda, en Saltillo.

Según el operador de la unidad, este se encontraba en las oficinas de la empresa cuando la unidad habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el vehículo se desplazara sin control desde la esquina donde había quedado estacionado.