Falla en frenos provoca choque contra auto estacionado en la colonia Provivienda de Saltillo

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    Falla en frenos provoca choque contra auto estacionado en la colonia Provivienda de Saltillo
    El vehículo de transporte comenzó a desplazarse sin control y terminó impactando un automóvil que se encontraba debidamente estacionado en el cruce de las calles 8 de Mayo y 5 de Febrero. ULISES MARTÍNEZ

El incidente generó la movilización de personal de aseguradoras, quienes realizaron la evaluación de los daños materiales para definir los acuerdos de reparación

Un camión de transporte de personal de la empresa Settepi se vio involucrado en un percance vial luego de que, mientras se encontraba detenido, comenzó a avanzar y terminó impactando un vehículo estacionado en calles de la colonia Provivienda, en Saltillo.

Según el operador de la unidad, este se encontraba en las oficinas de la empresa cuando la unidad habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el vehículo se desplazara sin control desde la esquina donde había quedado estacionado.

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$!A pesar del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se procedió a la evaluación de los daños materiales en el sitio del accidente.
A pesar del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se procedió a la evaluación de los daños materiales en el sitio del accidente. ULISES MARTÍNEZ

El hecho ocurrió en el cruce de las calles 8 de Mayo y 5 de Febrero, donde la unidad de transporte golpeó un automóvil que se encontraba debidamente estacionado, el cual fue proyectado contra un árbol.

$!A la zona arribaron ajustadores de seguros para realizar las valoraciones correspondientes y buscar un acuerdo entre las partes involucradas para la reparación de los daños.
A la zona arribaron ajustadores de seguros para realizar las valoraciones correspondientes y buscar un acuerdo entre las partes involucradas para la reparación de los daños. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales tanto en el camión como en el vehículo afectado.

Posteriormente, arribaron ajustadores de seguros para evaluar los daños y buscar un acuerdo entre las partes para la cobertura del pago correspondiente.

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