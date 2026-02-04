Pierde el control y se impacta contra ballenas vehiculares en Saltillo

Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Pierde el control y se impacta contra ballenas vehiculares en Saltillo
    Las ballenas vehiculares absorbieron el impacto luego de que el conductor perdiera el control del volante. FOTO: MARTÍN ROJAS

El accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación en el bulevar Fundadores mientras se realizaban las maniobras de abanderamiento y retiro del vehículo siniestrado

El conductor de un vehículo marca Chevrolet protagonizó un aparatoso accidente vial luego de perder el control del volante y chocar contra las ballenas vehiculares que dividen los carriles de circulación en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando el automovilista transitaba sobre el bulevar Fundadores, con dirección de poniente a oriente. Al llegar a la altura del Motel Marbella, por causas que no han sido determinadas, perdió el control del vehículo y se impactó contra los bloques de concreto.

$!A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. FOTO: MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. El incidente dejó únicamente daños materiales tanto en la unidad involucrada como en la infraestructura vial.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el abanderamiento correspondiente. El accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar las responsabilidades legales.

