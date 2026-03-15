Presidente AMLO: en Cuba no hay libertad

El sábado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió salir de su “retiro” para acusar el supuesto exterminio del pueblo cubano. De acuerdo con López Obrador, al pueblo cubano se le quiere exterminar por “sus ideales de libertad”.

Habría que preguntarle al expresidente a qué se refiere exactamente con la palabra exterminio. Lo que existe hoy es una campaña de presión estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para restringir el acceso de la dictadura cubana a los hidrocarburos que durante décadas la han mantenido con vida. Un sistema subsidiado –primero por la Unión Soviética, después por Venezuela– que ha permitido al régimen sobrevivir políticamente mientras la población paga el costo con pobreza, escasez y migración masiva.

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Pero más allá de la terminología del expresidente mexicano, convendría poner a prueba los supuestos ideales de libertad que, en la lectura lopezobradorista, enarbola el gobierno de La Habana.

Bajo cualquier lectura objetiva, el pueblo cubano no vive en libertad.

Así lo han explicado por décadas prácticamente todos los organismos internacionales que monitorean derechos civiles y políticos. Informes recientes de Freedom House, Human Rights Watch y otros organismos coinciden en un diagnóstico contundente: el sistema político cubano restringe o niega, por diseño, casi todas las libertades fundamentales. En Cuba, el único “ideal de libertad” es que la libertad la define el régimen.

Repasemos.

En Cuba no existe libertad de fundar partidos políticos de oposición. No existe la posibilidad de competir en elecciones libres, plurales y justas. No existe libertad de expresión sin riesgo de sanción penal cuando se critica al sistema, al Partido Comunista o a sus líderes. No existe libertad de prensa independiente: los medios de comunicación están controlados por el Estado y el periodismo opera bajo persecución constante. No existe libertad plena de acceso a la información digital. Las libertades de reunión y asociación están restringidas. No existe libertad de reunión pacífica sin permiso del Estado ni sin el riesgo de detenciones. No existe libertad de asociación cívica: organizaciones independientes de derechos humanos o movimientos sociales autónomos son sistemáticamente hostigados. No existe libertad sindical independiente ni derecho efectivo de huelga.

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Tampoco existe libertad académica plena. Investigadores, profesores y estudiantes operan dentro de un sistema donde el disenso ideológico puede implicar sanciones profesionales o políticas. La libertad artística y cultural también enfrenta censura sistemática. Las libertades personales tampoco escapan al control político. No existe plena protección contra detenciones arbitrarias. Se vive a merced del Estado.

No existe libertad absoluta para salir del país o regresar a él sin enfrentar restricciones administrativas. No existe una verdadera esfera de privacidad libre de vigilancia política. Incluso las libertades religiosas, que han tenido cierta apertura relativa en las últimas décadas, siguen operando bajo supervisión constante del Estado.

En el terreno económico, la situación tampoco refleja un modelo de libertad. No existe libertad laboral plena ni libertad de empresa en igualdad de condiciones: sectores clave de la economía están controlados por conglomerados administrados por el régimen.

Esa es la realidad cotidiana de la vida en Cuba, una sociedad donde el costo de disentir puede ser la censura, la cárcel o la muerte. Ahí no hay libertad.

Con el paso del tiempo, la hipocresía de figuras como López Obrador quedará expuesta con claridad. No como una postura humanista, sino como lo que en realidad ha sido: la defensa ideológica de un salvaje régimen autoritario.

@LeonKrauze