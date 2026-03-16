Apuntaría a suicidio, caso de mujer encontrada sin vida en baldío de la Vista Hermosa de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Apuntaría a suicidio, caso de mujer encontrada sin vida en baldío de la Vista Hermosa de Saltillo
    Primeros datos apuntan a que no se trató de una muerte violenta causada por un tercero. ESPECIAL

El cuerpo fue encontrado en un terreno ubicado en el sector oriente de la ciudad; deceso habría ocurrido hace más de un mes

La Fiscalía General del Estado, dio a conocer que la primera línea de investigación sobre el cuerpo de una mujer encontrada sin vida en la colonia Vista Hermosa el pasado domingo, apunta al suicidio.

Fue el pasado domingo, cuando la autoridad informó sobre el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición en un terreno baldío de la colonia Vista Hermosa, ubicada al oriente de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan cuerpo de mujer en estado de descomposición al oriente de Saltillo

Según los datos de la autoridad, el cuerpo de la mujer fue encontrado con huellas de carroñerismo debido a la fauna que habita en la zona del baldío.

En ese sentido, informe que en este primer momento, los datos que se han logrado recopilar apuntan a que no se trató de una muerte violenta ejecutada por un tercero, sino que la mujer se habría privado de la vida.

Sin embargo, la autoridad advirtió que el cuerpo deberá ser analizado a profundidad para descartar cualquier otra línea que podría indagarse, toda vez que el cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición.

Al respecto, las autoridades estiman, que el cuerpo tendría aproximadamente un mes de haber registrado el deceso, tiempo en el cual permaneció abandonado en el baldío.

Debido a que hasta este lunes el cuerpo no ha sido identificado, la autoridad todavía se encuentra indagando sobre los signos que arrojen otros datos sobre la mujer encontrada, como el de su edad.

Hasta el momento, la autoridad tampoco ha realizado un enlace entre los datos encontrados con el cuerpo, y alguna denuncia de desaparición de las últimas fechas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
Suicidio

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
true

En torno al 8M en Saltillo. Cosas y sucedidos
CUARTOSCURO

¿Qué fue eso del #8M de la Presidenta y Comandanta?
El consumo de agua durante febrero creció a la par que las temperaturas alcanzaron un récord para ese mes.

Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord