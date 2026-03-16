Apuntaría a suicidio, caso de mujer encontrada sin vida en baldío de la Vista Hermosa de Saltillo

La Fiscalía General del Estado, dio a conocer que la primera línea de investigación sobre el cuerpo de una mujer encontrada sin vida en la colonia Vista Hermosa el pasado domingo, apunta al suicidio.

Fue el pasado domingo, cuando la autoridad informó sobre el hallazgo del cuerpo en estado de descomposición en un terreno baldío de la colonia Vista Hermosa, ubicada al oriente de Saltillo.

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Según los datos de la autoridad, el cuerpo de la mujer fue encontrado con huellas de carroñerismo debido a la fauna que habita en la zona del baldío.

En ese sentido, informe que en este primer momento, los datos que se han logrado recopilar apuntan a que no se trató de una muerte violenta ejecutada por un tercero, sino que la mujer se habría privado de la vida.

Sin embargo, la autoridad advirtió que el cuerpo deberá ser analizado a profundidad para descartar cualquier otra línea que podría indagarse, toda vez que el cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición.

Al respecto, las autoridades estiman, que el cuerpo tendría aproximadamente un mes de haber registrado el deceso, tiempo en el cual permaneció abandonado en el baldío.

Debido a que hasta este lunes el cuerpo no ha sido identificado, la autoridad todavía se encuentra indagando sobre los signos que arrojen otros datos sobre la mujer encontrada, como el de su edad.

Hasta el momento, la autoridad tampoco ha realizado un enlace entre los datos encontrados con el cuerpo, y alguna denuncia de desaparición de las últimas fechas.