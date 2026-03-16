Tiene Saltillo la gasolina regular más cara del país

Saltillo registró la gasolina regular más cara del país, de acuerdo con el informe “Quién es quién en los precios” presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El procurador César Iván Escalante dio a conocer que, en el monitoreo realizado del 2 al 8 de marzo, la estación Petro Seven ubicada en el bulevar Jesús Valdés Sánchez 2911, al nororiente de la ciudad, reportó el precio promedio más alto.

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Según el reporte, en ese establecimiento el litro de gasolina regular se ofertó en 24.99 pesos, lo que la coloca como la estación con el precio más elevado del país durante ese periodo.

El informe señala que ese precio implica un margen estimado de ganancia de alrededor de 3.50 pesos por litro para el establecimiento.

Después de Saltillo, los precios más altos se registraron en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, donde el litro de gasolina regular se vendió en 24.91 y 24.59 pesos, respectivamente.

En el caso de Puerto Vallarta, Profeco documentó que la estación ubicada en Avenida México 1484 obtuvo la mayor ganancia por litro, con un margen aproximado de 3.71 pesos.