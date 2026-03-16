Tiene Saltillo la gasolina regular más cara del país

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Tiene Saltillo la gasolina regular más cara del país
    Ciudades de Nayarit y Jalisco son las que secundan a Saltillo con los precios más altos en hidrocarburos. FRANCISCO MUÑÍZ

El informe “Quién es quién en los precios” de Profeco ubicó a una gasolinera de Petro Seven en la capital coahuilense como la más cara en la venta de combustible regular

Saltillo registró la gasolina regular más cara del país, de acuerdo con el informe “Quién es quién en los precios” presentado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El procurador César Iván Escalante dio a conocer que, en el monitoreo realizado del 2 al 8 de marzo, la estación Petro Seven ubicada en el bulevar Jesús Valdés Sánchez 2911, al nororiente de la ciudad, reportó el precio promedio más alto.

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Según el reporte, en ese establecimiento el litro de gasolina regular se ofertó en 24.99 pesos, lo que la coloca como la estación con el precio más elevado del país durante ese periodo.

El informe señala que ese precio implica un margen estimado de ganancia de alrededor de 3.50 pesos por litro para el establecimiento.

Después de Saltillo, los precios más altos se registraron en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit, donde el litro de gasolina regular se vendió en 24.91 y 24.59 pesos, respectivamente.

En el caso de Puerto Vallarta, Profeco documentó que la estación ubicada en Avenida México 1484 obtuvo la mayor ganancia por litro, con un margen aproximado de 3.71 pesos.

$!El pacto firmado por la IP y la Federación, no obliga a los emprearios de hidrocarburos al ajuste de precios.
El pacto firmado por la IP y la Federación, no obliga a los emprearios de hidrocarburos al ajuste de precios. ALONSO FLORES

Durante la presentación del informe, Escalante señaló que estos precios contrastan con los más bajos del país, donde el litro de gasolina regular se llegó a vender en 23.10 pesos, con márgenes de ganancia menores a dos pesos por litro.

Este reporte se da en medio del acuerdo entre el Gobierno federal y empresas del sector energético para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. El pacto —impulsado y firmado en 2025— fue renovado recientemente entre autoridades y representantes de la industria.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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