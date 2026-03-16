Sequías y La Niña elevan riesgo de incendios en Coahuila, Chihuahua y Nuevo León: Conafor

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Coahuila
/ 16 marzo 2026
    Sequías y La Niña elevan riesgo de incendios en Coahuila, Chihuahua y Nuevo León: Conafor
    Marzo, abril y mayo son los periodos de mayor actividad en incendios forestales en la región. VANGUARDIA/ARCHIVO
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

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El estado presenta sequía localizada que afecta la disponibilidad de agua y aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas

La temporada de incendios forestales en México prevé cifras similares al promedio anual de 7 mil 500 siniestros, aunque con un panorama complicado, alertó César Robles, gerente de manejo del fuego de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en entrevista con el diario La Jornada.

En Coahuila, al igual que en Chihuahua y Nuevo León, se presentan problemas de sequía localizada que aumentan la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales, explicó Robles.

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La combinación de un invierno más caluroso y menos húmedo por el fenómeno de La Niña, junto con un febrero especialmente seco, ha generado un aumento en la disponibilidad de combustible forestal, como ramas secas, hojarasca, arbustos y pastos afectados, además de árboles estresados por la sequía acumulada.

El especialista destacó que los meses más activos de incendios son marzo, abril y mayo, periodo en el que Coahuila debe reforzar la vigilancia y las medidas de prevención. La Conafor cuenta con mil 700 brigadistas de base y 2 mil 680 más mediante convenios con gobiernos estatales y municipales, quienes reciben capacitación y recursos para atender incendios desde su etapa inicial.

Según la comisión, casi 70 por ciento de los incendios del año pasado se debieron a causas humanas, como quema de basureros, fogatas y actividades agrícolas o pecuarias. Por ello, Robles hizo un llamado a la población coahuilense para actuar con responsabilidad al usar el fuego en los ecosistemas, lo que podría contribuir a reducir los siniestros.

Con estas condiciones, la prevención y la colaboración de la ciudadanía son claves para enfrentar una temporada que se anticipa como crítica para los bosques y áreas naturales de Coahuila.

Con información de La Jornada

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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