Policía de Saltillo rescata a conductor atrapado por la corriente en la colonia Australia

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo rescataron a un conductor de 63 años cuyo vehículo era arrastrado por una fuerte corriente pluvial en la colonia Australia, durante las intensas lluvias registradas este lunes. La persona auxiliada fue identificada como José Antonio Ramírez, quien resultó ileso tras la intervención de los oficiales, quienes acudieron al lugar luego de recibir el reporte a través de los grupos de WhatsApp de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al arribar al sitio, los policías encontraron al conductor atrapado dentro de su automóvil, mientras la corriente impedía que pudiera salir por sus propios medios. Ante la situación, el oficial Eliud Zapata se ató una cuerda a la cintura, asegurando el otro extremo a una patrulla para evitar ser arrastrado por el agua. Con esta medida avanzó entre la corriente hasta llegar al vehículo, logró sacar al conductor por una de las ventanas y lo condujo a un lugar seguro. Una vez a salvo, José Antonio agradeció el apoyo de los elementos municipales. “Ya sentía que me moría, muchas gracias”, expresó. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas este lunes, varias personas han requerido apoyo de los cuerpos de seguridad y auxilio. Además del rescate del conductor, policías municipales auxiliaron a dos familias cuyos vehículos quedaron varados en vialidades afectadas por los escurrimientos pluviales, permitiendo que sus integrantes fueran puestos a salvo.

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La dependencia señaló que, hasta el momento, alrededor de una decena de automovilistas han recibido apoyo luego de que sus unidades quedaron inmovilizadas por el nivel del agua. Asimismo, personal operativo colaboró en el desagüe de tres viviendas que registraron inundaciones derivadas de las intensas precipitaciones. La Comisaría informó que elementos de la Policía Municipal, Tránsito, el Grupo de Reacción Sureste y agrupamientos especializados mantienen recorridos de vigilancia y monitoreo en las zonas con mayores afectaciones, principalmente al poniente de la ciudad, en colonias como Landín, Australia, Guayulera y Patria Nueva, con el objetivo de atender reportes y prevenir riesgos para la población.

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