¡Prepárese! Anuncian cierres viales por Saltillo Electrónico este sábado

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    ¡Prepárese! Anuncian cierres viales por Saltillo Electrónico este sábado
    Este sábado 18 de julio habrá cierres viales por el evento Saltillo Electrónico. HÉCTOR GARCÍA

El operativo iniciará a las 16:00 horas, una hora antes del comienzo del espectáculo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este sábado 18 de julio, a partir de las 16:00 horas, se implementará un operativo de cierres viales en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, con motivo del evento Saltillo Electrónico, que forma parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026.

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, detalló que el cierre sobre el bulevar Venustiano Carranza abarcará el tramo comprendido entre las calles Reynosa y Chiapas, en ambos sentidos de circulación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-electronico-llega-este-sabado-con-musica-internacional-emiten-recomendaciones-para-el-evento-MG22246093

Asimismo, la avenida Universidad permanecerá cerrada desde la calle Cuatro Ciénegas hasta el bulevar Venustiano Carranza. De igual forma, será restringido el paso vehicular en la calle José Cárdenas Valdés, en el tramo que va de Hidalgo a Carranza.

La funcionaria explicó que la circulación será restablecida una vez que concluya el evento y se retiren el escenario, el equipo técnico y demás instalaciones utilizadas para el espectáculo.

Ante estas modificaciones, exhortó a automovilistas y usuarios de estas vialidades a planear sus traslados con anticipación, utilizar rutas alternas y conducir con precaución para evitar contratiempos.

El Gobierno Municipal también invitó a la ciudadanía a asistir a Saltillo Electrónico, evento gratuito que dará inicio a las 17:00 horas y reunirá a destacados exponentes nacionales e internacionales de la música electrónica como parte de la programación del FINA 2026.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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