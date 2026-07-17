Saltillo Electrónico llega este sábado con música internacional; emiten recomendaciones para el evento

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    Saltillo Electrónico llega este sábado con música internacional; emiten recomendaciones para el evento

El espectáculo será gratuito y se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que durante el desarrollo de Saltillo Electrónico, uno de los eventos principales del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, no habrá venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de mantener un ambiente familiar, seguro y ordenado para las y los asistentes.

El espectáculo se llevará a cabo este sábado 18 de julio a partir de las 5:00 de la tarde, en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde se presentarán exponentes nacionales e internacionales de la música electrónica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/estas-listo-saltillo-bailara-bajo-las-estrellas-en-la-fiesta-electronica-del-fina-2026-FJ22182214

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, invitó a las familias saltillenses y visitantes a disfrutar de manera gratuita de una jornada que combinará música, luces y talento de reconocidos DJ’s.

“Es una invitación abierta para que el público en general asista a este evento y disfrute de la música, las luces y el talento de los diferentes DJ’s que nos estarán acompañando este sábado”, comentó.

La cartelera iniciará con las presentaciones de Laus Music, DJ Oz, DJ Antuan, DJ Zelfi, Jezreel y La Techno Bruja. A partir de las 9:00 de la noche subirán al escenario Jordy Medina, seguido del dúo cubano Pauza, integrado por las DJ’s y productoras Paula Fernández y Zahira Sánchez, para cerrar con el francés Charles B, reconocido DJ y productor de trayectoria internacional.

Recomendaciones para asistentes

El Gobierno Municipal recomendó llegar con anticipación para disfrutar de todas las presentaciones y atender en todo momento las indicaciones del personal organizador y de seguridad.

Para garantizar un ambiente seguro, no se permitirá el ingreso con armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas, envases de vidrio ni artículos que representen un riesgo para la integridad de las personas.

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Asimismo, se pidió evitar el ingreso con hieleras, alimentos y bebidas del exterior, drones, equipo profesional de fotografía y video, así como objetos voluminosos que puedan dificultar el acceso o la movilidad dentro del evento.

El Ayuntamiento reiteró que las medidas buscan que Saltillo Electrónico se desarrolle de manera tranquila y que todas las personas puedan disfrutar de la oferta cultural del FINA 2026 en un entorno seguro.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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