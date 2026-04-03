Protección Civil intensifica recorridos preventivos en Saltillo, con 50 elementos

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Saltillo
/ 3 abril 2026
    Protección Civil intensifica recorridos preventivos en Saltillo, con 50 elementos
    Participan 50 elementos y 10 unidades en estos operativos. CORTESÍA

Los recorridos abarcan ejidos, zonas turísticas, museos y espacios concurridos

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo desplegó recorridos de prevención y vigilancia en diversos puntos del municipio, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y visitantes.

Los operativos se realizan en ejidos, zonas turísticas, centros recreativos, museos y espacios de alta afluencia, mediante la participación de 50 elementos y el apoyo de diez unidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/blindan-accesos-y-brechas-en-saltillo-durante-semana-santa-FI19772142

El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, explicó que estas acciones buscan brindar orientación, atención oportuna y reforzar la seguridad en todo el municipio.

“Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, desplegamos de manera permanente operativos en campo para reforzar la seguridad, atender reportes y prevenir situaciones de riesgo”, señaló.

$!Los operativos se realizan de manera permanente en el municipio.
Los operativos se realizan de manera permanente en el municipio. CORTESÍA

El funcionario destacó que la presencia constante de las brigadas permite actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad, así como generar confianza entre la ciudadanía.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo reafirma su compromiso de trabajar de forma permanente por el bienestar y la seguridad de todas y todos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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