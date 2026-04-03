Protección Civil intensifica recorridos preventivos en Saltillo, con 50 elementos

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo desplegó recorridos de prevención y vigilancia en diversos puntos del municipio, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y visitantes. Los operativos se realizan en ejidos, zonas turísticas, centros recreativos, museos y espacios de alta afluencia, mediante la participación de 50 elementos y el apoyo de diez unidades.

El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, explicó que estas acciones buscan brindar orientación, atención oportuna y reforzar la seguridad en todo el municipio. “Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, desplegamos de manera permanente operativos en campo para reforzar la seguridad, atender reportes y prevenir situaciones de riesgo”, señaló.

El funcionario destacó que la presencia constante de las brigadas permite actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad, así como generar confianza entre la ciudadanía. Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo reafirma su compromiso de trabajar de forma permanente por el bienestar y la seguridad de todas y todos.

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