La encíclica de La Chingada y la Presidenta en su Palacio

Encíclica, dice el Diccionario de la Lengua, es una carta solemne que dirige el Papa a todos los obispos y fieles del orbe católico. Se trata de un comunicado o un mensaje para fijar una postura clara, rotunda, vertical. Su objetivo principal es orientar e imponerse sobre temas de fe, doctrina o acerca de problemáticas sociales de relevancia para la iglesia y la humanidad. La más reciente versa sobre la inteligencia artificial, se denomina “Magnifica Humanitas”, está fechada en Roma el 15 de mayo pasado y va firmada, “Junto a San Pedro”, por León XIV. De este lado del mundo, el sumo pontífice de la 4T elaboró su propia encíclica (“Reflexión Final 2026”, le puso) que trata sobre otro tema relevante: la locura política de Donald Trump y sus acechanzas contra México. Firmada por su santidad Andrés Manuel López Obrador junto a él mismo en “Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas”, el pasado 3 de junio, se trata de un texto profundamente incorrecto e impertinente desde varias perspectivas políticas y diplomáticas.

Abordo algunas aristas: 1) El silencio. En primer lugar, rompe con una regla no escrita del sistema político mexicano que le vio nacer, y que ciertamente es muy sana porque refrena las tentaciones dictatoriales de usufructuar el poder más allá del poder que le tocó ejercer a un político determinado: el silencio de los expresidentes ante asuntos que le conciernen exclusivamente a su sucesor (a) es un hábito de civilidad política de la mayor relevancia. 2) El mansplaining de AMLO contra la Presidenta (adaptado al español como machoexplicación o condescendencia machista) fue muy ofensivo. Recordemos que este acto de prepotencia, machismo y misoginia ocurre cuando un hombre explica algo a una mujer de forma paternalista o condescendiente, asumiendo injustificadamente y de forma arrogante e insolente que ella lo ignora, especialmente cuando esa mujer es experta en el tema. La Presidenta de la República no necesita que un señoro le venga a decir con tufos machistas cómo hacer las cosas, cómo domar a Trump, cómo contenerlo, y mucho menos un personaje que desde el poder, en agosto de 2022, juró desconocer lo que es el patriarcado, el pacto patriarcal, e irrespetó las movilizaciones feministas desde el inicio de su mandato. Claudia Sheinbaum ha dado suficientes muestras de que ha logrado someter las tentaciones más brutales de Trump a partir de la serenidad y la cabeza fría.

3) La crítica mordaz y áspera al gobierno actual. Camuflado en una supuesta crítica a Trump (al que exonera de todos los males de hoy), lo que hizo el expresidente en su texto es afirmar que durante su gobierno todo estaba bien con Estados Unidos, a diferencia de lo que insinúa como torpezas de hoy, lo cual es absolutamente falso, como vimos en su tiempo con las crisis migrantes y la insólita detención en Gringolandia del general Salvador Cienfuegos, un exsecretario de la Defensa acusado de criminal y narco. La desmemoria no le impidió hacer una larga lista de sus supuestos éxitos diplomáticos, como estos: “Mientras fui presidente (Trump) se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro (falso); no puso trabas a las exportaciones (falso); más aún, en una ocasión me consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas; le dije que no debía cometerse ese garrafal error y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido”. O sea, yo gobernaba muy bien y Sheinbaum... no. Vaya encíclica traidora que además no sirvió para nada, más allá de hacer enojar al gringo. No entiendo cómo en su Palacio (en el poder) la Presidenta aguanta las tentaciones de maximato de su mentor. Podría mandarlo de embajador a La Habana. O mejor, a España. En fin, así se llevan. @jpbecerraacosta