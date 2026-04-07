Recauda Saltillo 441 millones de pesos por predial; falta menos del 30% para llegar a meta anual

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Recauda Saltillo 441 millones de pesos por predial; falta menos del 30% para llegar a meta anual
    La recaudación representa un avance del 76% respecto a la meta anual de 580 millones de pesos. CORTESÍA

Alcanza municipio el 76% de su presupuesto anual tras el cumplimiento de 171 mil operaciones en el primer trimestre

En el marco del sorteo para premiar a los ciudadanos cumplidos, la tesorera municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que durante el primer trimestre del año se logró un ingreso neto de 441 millones de pesos. Este monto es resultado de más de 171 mil operaciones realizadas por los contribuyentes durante los meses de enero, febrero y marzo.

“Estamos muy agradecidos con la ciudadanía por confiar en este gobierno municipal para que podamos nosotros ejecutar los programas y todas las acciones que tenemos en el municipio”, declaró la funcionaria.

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Álvarez Cuéllar destacó que la cifra recaudada representa un avance significativo para las finanzas locales. “Llevamos ya un 76% de avance respecto a nuestra meta anual, lo cual está acorde con el comportamiento de los contribuyentes que se acercan a cumplir con sus pagos”, detalló la tesorera, al referirse al objetivo de recaudación de 580 millones de pesos.

Respecto a quienes aún no han cumplido con esta contribución, la funcionaria recordó que continúan vigentes diversos beneficios. “El 50% de descuento en recargos sigue vigente; estuvo durante estos tres meses y continuará hasta mayo”, señaló, al tiempo que exhortó a la población a regularizar su situación.

Para facilitar los pagos, la Tesorería mantiene abiertas opciones digitales y convenios. “Si hay alguien que tenga necesidad de hacer un pago en parcialidades puede acercarse y le otorgamos esa facilidad. Y pueden hacerlo en nuestros portales de internet, en el visor Saltillo y en la página Saltillo Fácil”, explicó.

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Sobre el destino de los recursos, la tesorera subrayó que se priorizarán los servicios básicos y la infraestructura social. “Contamos con programas muy importantes como ‘Aquí Andamos’, además de brigadas permanentes en temas de bacheo, medio ambiente, limpieza, parques, movilidad y seguridad”, afirmó.

Finalmente, la funcionaria mencionó que actualmente el padrón de cumplimiento se encuentra en un 52%, una cifra considerada normal para el arranque del año. Se espera que en los meses de julio y diciembre se registren nuevos incrementos en la recaudación debido a los estímulos adicionales que tradicionalmente se aplican.

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Alcaldes

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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