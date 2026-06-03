Rehabilitan tramo de Otilio González en Saltillo; piden tomar precauciones

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    Rehabilitan tramo de Otilio González en Saltillo; piden tomar precauciones
    La intervención busca mejorar las condiciones de una de las principales vialidades del sector oriente de Saltillo. CORTESÍA

Las obras se realizan entre Mármol y San José, donde se renueva la carpeta asfáltica en ambos sentidos de circulación

Automovilistas y peatones que circulan por la avenida Otilio González deberán extremar precauciones durante los próximos días debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en un tramo de esta vialidad al oriente de Saltillo.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, las labores se desarrollan entre las calles Mármol y San José, en una longitud aproximada de 700 metros lineales, donde actualmente opera maquinaria pesada.

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La Dirección de Infraestructura y Obra Pública informó que el proyecto contempla rehabilitación profunda en los puntos que lo requieran, además de barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de nueva carpeta asfáltica y renivelación de brocales.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos instalados en la zona para evitar incidentes, ya que las maniobras continuarán durante los próximos días.

$!Los trabajos contemplan rehabilitación profunda, colocación de nuevo asfalto y renivelación de brocales en un tramo de 700 metros.
Los trabajos contemplan rehabilitación profunda, colocación de nuevo asfalto y renivelación de brocales en un tramo de 700 metros. CORTESÍA

Según el Municipio, la intervención busca mejorar las condiciones de una de las vialidades con mayor afluencia en el sector oriente de la ciudad y ofrecer trayectos más seguros para quienes la utilizan diariamente.

Una vez concluidos los trabajos, el tramo intervenido de la avenida Otilio González contará con pavimento renovado en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de mejorar la movilidad en esta zona de Saltillo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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