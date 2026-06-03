Rehabilitan tramo de Otilio González en Saltillo; piden tomar precauciones

Automovilistas y peatones que circulan por la avenida Otilio González deberán extremar precauciones durante los próximos días debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en un tramo de esta vialidad al oriente de Saltillo. De acuerdo con el Gobierno Municipal, las labores se desarrollan entre las calles Mármol y San José, en una longitud aproximada de 700 metros lineales, donde actualmente opera maquinaria pesada.

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública informó que el proyecto contempla rehabilitación profunda en los puntos que lo requieran, además de barrido de superficie, aplicación de riego de liga, colocación de nueva carpeta asfáltica y renivelación de brocales. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos instalados en la zona para evitar incidentes, ya que las maniobras continuarán durante los próximos días.

Según el Municipio, la intervención busca mejorar las condiciones de una de las vialidades con mayor afluencia en el sector oriente de la ciudad y ofrecer trayectos más seguros para quienes la utilizan diariamente. Una vez concluidos los trabajos, el tramo intervenido de la avenida Otilio González contará con pavimento renovado en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de mejorar la movilidad en esta zona de Saltillo.

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