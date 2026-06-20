Hay porterías humanas sin goles

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Hay porterías humanas sin goles

Cuando un juego se juega más de un lado que de del otro es porque, el siempre ocupado, no sabe avanzar y es asediado constantemente.

Por la didáctica futbolera se descubren porterías humanas sin goles. Ahí están, erguidas, con su red intacta, sin que ninguna esfera voladora haya ido a anidar a sus redes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/balompie-mundanizado-KE21342594

COMO LA VIDA NO VIVIDA

Todo hombre de la calle puede contar la vida que no vivió, los caminos que no recorrió, las puertas abiertas por las que no entró, los acompañamientos que desdeñó, las aventuras que no emprendió. Los riesgos que lo inhibieron y los temores que lo paralizaron ante oportunidades que requerían esfuerzo y perseverancia.

AVANCE FRUSTRADO

El deporte de los impactos pedestres y las carreras de ida y vuelta, de los cabezazos dirigidos y los empujones de silbatazo, se vuelven una ensarta de situaciones aleccionadoras.

El avance frustrado va montado sobre el clamor de la porra, hasta que un defensa cambia el rodaje del balón sobre el césped y los pies contrarios inician la contraofensiva.

Un manotazo del portero, incorporado desde el suelo, logra que el balón caiga y quede atrapado, sin poder entrar. Ejemplifican los resultados casi alcanzados que escaparon de la realización.

BRINCOTEO DE LOS FANS

El silbatazo final anuncia el triunfo.

Es una cifra en pizarrón. El gane se lo lleva el que goleó más, no importa si la diferencia es mínima o descomunal. El uno a cero basta para vestir de verde al Ángel de la Independencia y encender la pirotecnia en Guadalajara.

Quedar en primer lugar del grupo y pasar al próximo nivel, hacia la copa, es victoria del Tri y pone a brincar a los fans, casi enloquecidos de gusto.

EL SUSTO DESCONTROLADO

Ese susto se da en un desgobierno vecino que no es capaz de detener una adicción creciente y letal en su propio territorio y está provocando demanda desmedida de estupefacientes letales. Un susto que no se atreve a suspender la salida de armas de su nación, para armar a los delincuentes de este país, tipificados allá como abatibles, sin respetar soberanía ajena.

https://vanguardia.com.mx/opinion/manos-que-ven-para-explicar-FG21411343

TÉ CON FE

-¿Qué ave te gustaría disfrutar viéndola todos los días: ¿el colibrí o el canario?

-La única AVE para disfrutar diariamente es la AVEntura de vivir y dejar vivir a todos con verdad, con libertad y con amor...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Copa Mundial de la FIFA

Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El diputado federal Rubén Moreira Valdez impulsa una reforma para fortalecer la protección alimentaria de menores con discapacidad.

Presenta Rubén Moreira, diputado por Coahuila, iniciativa para garantizar la protección alimentaria para menores con discapacidad en México
NosotrAs: Mujeres, liderazgo y bien común

NosotrAs: Mujeres, liderazgo y bien común
true

Sin alianzas, Morena nos va a derrotar en 2027: Rubén Moreira
La presa Internacional La Amistad se mantiene por debajo del 20 por ciento de su capacidad total pese a las lluvias recientes.

Presas de Coahuila mantienen niveles bajos pese a lluvias recientes
Planeta Sheinbaum

Planeta Sheinbaum
true

Román: La sucesión Torreón (I)

true

Cobarde, así se conduce la 4T ante la CNTE
Autoridades educativas advierten que la inasistencia frecuente impacta el rendimiento académico y el desarrollo integral del alumnado.

Señalan impacto del ausentismo en el rendimiento escolar en Coahuila