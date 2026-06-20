Hay porterías humanas sin goles

Por la didáctica futbolera se descubren porterías humanas sin goles. Ahí están, erguidas, con su red intacta, sin que ninguna esfera voladora haya ido a anidar a sus redes.

Cuando un juego se juega más de un lado que de del otro es porque, el siempre ocupado, no sabe avanzar y es asediado constantemente.

COMO LA VIDA NO VIVIDA

Todo hombre de la calle puede contar la vida que no vivió, los caminos que no recorrió, las puertas abiertas por las que no entró, los acompañamientos que desdeñó, las aventuras que no emprendió. Los riesgos que lo inhibieron y los temores que lo paralizaron ante oportunidades que requerían esfuerzo y perseverancia.

AVANCE FRUSTRADO

El deporte de los impactos pedestres y las carreras de ida y vuelta, de los cabezazos dirigidos y los empujones de silbatazo, se vuelven una ensarta de situaciones aleccionadoras.

El avance frustrado va montado sobre el clamor de la porra, hasta que un defensa cambia el rodaje del balón sobre el césped y los pies contrarios inician la contraofensiva.

Un manotazo del portero, incorporado desde el suelo, logra que el balón caiga y quede atrapado, sin poder entrar. Ejemplifican los resultados casi alcanzados que escaparon de la realización.

BRINCOTEO DE LOS FANS

El silbatazo final anuncia el triunfo.

Es una cifra en pizarrón. El gane se lo lleva el que goleó más, no importa si la diferencia es mínima o descomunal. El uno a cero basta para vestir de verde al Ángel de la Independencia y encender la pirotecnia en Guadalajara.

Quedar en primer lugar del grupo y pasar al próximo nivel, hacia la copa, es victoria del Tri y pone a brincar a los fans, casi enloquecidos de gusto.

EL SUSTO DESCONTROLADO

Ese susto se da en un desgobierno vecino que no es capaz de detener una adicción creciente y letal en su propio territorio y está provocando demanda desmedida de estupefacientes letales. Un susto que no se atreve a suspender la salida de armas de su nación, para armar a los delincuentes de este país, tipificados allá como abatibles, sin respetar soberanía ajena.