La pesadilla de todo primer ministro británico

Por Yanis Varoufakis, Project Syndicate.

ATENAS- El exboxeador de peso pesado Mike Tyson dijo una vez la famosa frase: «Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara». Lo mismo podría decirse de los posibles primeros ministros británicos, especialmente tras la espectacular destitución de Liz Truss tras apenas 49 días en el cargo en 2022. Todos tienen un plan hasta que el mercado de bonos del Estado les golpea.

Andy Burnham, Nigel Farage y mi amigo Zack Polanski tendrán que enfrentarse a esto, si es que alguna vez se mudan al número 10 de Downing Street. Creo que lo saben. Pero dudo que aprecien la verdadera magnitud o naturaleza de su difícil situación.

La sabiduría convencional sostiene que el mercado de bonos está compuesto por personas que buscan invertir sus ahorros en la deuda pública. Buscan el equilibrio adecuado entre un tipo de interés más alto y el mayor riesgo que esto implica. Por ejemplo, unos rendimientos de los bonos más altos pueden indicar que el mercado espera que la inflación futura reduzca el valor de los pagos de intereses fijos que generarán sus bonos. Peor aún, unos rendimientos más altos pueden presagiar un riesgo de impago del Estado, como ocurrió en Argentina y Grecia.

Eso es más o menos lo que se enseña a los estudiantes de primer año de economía y finanzas. Y todo eso es cierto. Pero esta explicación pasa por alto el aspecto más fascinante y preocupante del mercado de bonos del Estado (gilts) del Reino Unido: la capacidad del Gobierno británico para refinanciar su deuda pública de casi 3 billones de libras (4 billones de dólares) no depende de que los ahorradores decidan invertir en gilts.

De hecho, la capacidad del Gobierno británico para vender gilts depende en gran medida de la disposición de numerosas instituciones financieras con sede en EE. UU. a pedir prestadas sumas sustanciales de dólares para comprar gilts. Estas empresas utilizan luego este dinero como garantía para obtener préstamos para sus propios fines dentro de EE. UU.

Y ahí está el quid de la cuestión. Hay un mundo de diferencia entre necesitar pedir prestado a los ahorradores y depender de especuladores que piden prestado para prestarte a ti. Los ahorradores que te prestan se centran en tu capacidad de pago a largo plazo. Pueden tolerar tu deseo de realizar inversiones en infraestructuras que podrían aumentar tu deuda a corto plazo, con la promesa de que los beneficios futuros te ayudarán a devolverles el dinero a tiempo y en su totalidad.

Pero los especuladores que piden prestado para prestar son una bestia completamente diferente. Son mucho más nerviosos y propensos a las llamadas de margen. Si los bonos que te compraron empiezan a perder valor, se deshacen de ellos, temiendo no poder pagar a sus propios acreedores, lo que convierte una caída en una debacle.

Entonces, ¿por qué los bonos del Estado británico dependen tanto más de que los especuladores estadounidenses pidan dinero prestado para comprarlos en comparación con los bonos alemanes, japoneses, italianos o griegos? ¿Por qué todos los gobiernos del Reino Unido dependen tanto de las entradas de capital apalancado estadounidense?

Todo comenzó en la década de 1950, cuando la City de Londres descubrió cómo evitar seguir al Imperio Británico por el camino del olvido. El truco consistía en hacerse un hueco dentro del emergente imperio del dólar, que se institucionalizó en el marco del sistema de Bretton Woods. Los financieros estadounidenses se enfrentaban a rígidos controles de capital dentro de ese sistema, pero tres características inestimables permitieron a la City aliviar estas restricciones.

En primer lugar, la experiencia comercial y el sistema jurídico de Londres ofrecían a los financieros estadounidenses eficiencia y inmunidad frente a todo tipo de intervenciones, incluida la rendición de cuentas democrática. En segundo lugar, la red británica de jurisdicciones extraterritoriales ofrecía fabulosas oportunidades de minimización fiscal. Y en tercer lugar, Londres se convirtió rápidamente en el depósito de un torrente de petrodólares y eurodólares, por no hablar de los dólares opacos creados fuera de Estados Unidos por banqueros extranjeros.

De ahí la gran paradoja británica: mientras la economía real del Reino Unido estaba en declive, la City de Londres florecía. Cuando el sistema de Bretton Woods se derrumbó en la década de 1970, los financieros estadounidenses descubrieron otro uso para la City: obtener préstamos a corto plazo en Estados Unidos para comprar bonos del Estado británico a largo plazo, que luego vendían rápidamente para devolver sus préstamos. Repetían este proceso una y otra vez para obtener cuantiosos beneficios.

Así es como el Gobierno británico pasó a depender de las instituciones estadounidenses apalancadas. Para seguir funcionando como de costumbre, Londres necesita hoy en día balances estadounidenses dispuestos a expandirse mediante préstamos y a utilizar bonos del Estado británicos como garantía para mantener la liquidez en Estados Unidos.

Dicho de otro modo, la otra cara del éxito de la City es que, aunque se endeuda en una moneda que ella misma imprime, el Reino Unido no es financieramente soberano. Sí, la City ocupa una posición estratégicamente importante dentro del sistema global del dólar, pero el precio que paga por ello es que el Gobierno británico se ve limitado por su necesidad de mantener la posición central de la City en las finanzas estadounidenses. Mientras esto siga siendo así, los poderes del primer ministro británico equivalen a reorganizar las tumbonas en el Titanic.

Existe una alternativa a esta peculiar forma de subordinación financiera frente a los financieros apalancados con sede en EE. UU., pero requiere la voluntad de aceptar una caída de la libra y de los precios de la vivienda. También requiere aumentar la inversión pública a través de un nuevo banco de inversión que emita bonos respaldados por el Banco de Inglaterra.

Cualquier primer ministro británico que intente mantener la servidumbre financiera de Gran Bretaña al capital estadounidense al tiempo que invierte en bienes públicos bien podría poner a Gran Bretaña en la senda hacia un rescate del Fondo Monetario Internacional. El Reino Unido simplemente pasaría de la sartén al fuego. No olvidemos que el único propósito del FMI es crear la influencia política que provocará, como ocurrió en Grecia, la pérdida de soberanía sobre la política fiscal y de gasto. ¿Lo entienden los actuales aspirantes al cargo más alto de Gran Bretaña? Copyright: Project Syndicate, 2026.

Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, es líder del partido MeRA25 y profesor de Economía en la Universidad de Atenas.