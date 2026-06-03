Construirán ‘sucursal’ del Centro de Integración Juvenil, en el oriente de Saltillo

La directora del CIJ en Saltillo, Norma Pérez Reyes, informó que ya se dispone de un terreno ubicado sobre el bulevar Carlos Abedrop, a un costado del Hospital General, donde se prevé desarrollar la obra una vez que se logren reunir los recursos necesarios para su edificación.

Con el objetivo de acercar servicios especializados a una de las zonas con mayor incidencia en el consumo de sustancias, el Patronato del Centro de Integración Juvenil (CIJ) mantiene las gestiones para concretar la construcción de una nueva sede en el oriente de Saltillo, proyecto que contempla la creación de un centro de día enfocado en la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de dependencia.

anece temporalmente en espera debido a la inversión que demanda la construcción del inmueble, las gestiones continúan ante organismos empresariales y dependencias de los gobiernos Estatal y Federal, con la finalidad de obtener el financiamiento que permita iniciar los trabajos en el menor tiempo posible.

La directiva destacó que la actual sede del Centro de Integración Juvenil, ubicada en la calle Purcell, en el primer cuadro de la ciudad, acumula 38 años brindando atención profesional a jóvenes y familias afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, señaló que la expansión de los servicios responde a la necesidad de acercar la atención a sectores donde la problemática presenta una mayor incidencia.

“Es precisamente en la zona oriente donde identificamos una demanda importante de servicios especializados para la atención de las adicciones, por lo que buscamos contar con una infraestructura que permita intervenir de manera oportuna y evitar que los casos evolucionen hacia situaciones más complejas”, explicó.

El proyecto contempla la operación de un centro de día en el que se ofrecerán consultas, terapias individuales y grupales, seguimiento clínico y acompañamiento por parte de especialistas, con un enfoque dirigido a la detección temprana y al fortalecimiento de los procesos de recuperación.

Además de la atención terapéutica, el espacio incluirá actividades complementarias orientadas al desarrollo personal y emocional de los usuarios, entre ellas talleres formativos, clases de música, manualidades y programas de integración comunitaria.

Pérez Reyes subrayó que la visión del proyecto es ofrecer una atención integral que no solo atienda la dependencia química, sino también los factores emocionales, familiares y sociales asociados a esta enfermedad, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta problemática y de sus entornos cercanos.

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) Saltillo atiende a un promedio de 500 personas por semestre. Brinda servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación a jóvenes, niños y adultos en el área, registrando cerca de 125 nuevos ingresos cada cuatrimestre.