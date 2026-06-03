Construirán ‘sucursal’ del Centro de Integración Juvenil, en el oriente de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Construirán ‘sucursal’ del Centro de Integración Juvenil, en el oriente de Saltillo
    El Patronato del CIJ busca obtener financiamiento para construir un nuevo espacio especializado en el oriente de Saltillo. OMAR SAUCEDO

Busca patronato financiamiento para construir un espacio especializado con terapias, talleres y actividades de rehabilitación integral

Con el objetivo de acercar servicios especializados a una de las zonas con mayor incidencia en el consumo de sustancias, el Patronato del Centro de Integración Juvenil (CIJ) mantiene las gestiones para concretar la construcción de una nueva sede en el oriente de Saltillo, proyecto que contempla la creación de un centro de día enfocado en la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de dependencia.

La directora del CIJ en Saltillo, Norma Pérez Reyes, informó que ya se dispone de un terreno ubicado sobre el bulevar Carlos Abedrop, a un costado del Hospital General, donde se prevé desarrollar la obra una vez que se logren reunir los recursos necesarios para su edificación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/reaparece-alonso-ancira-en-mall-de-texas-ex-obreros-de-ahmsa-siguen-sin-recibir-pagos-CB21134978

anece temporalmente en espera debido a la inversión que demanda la construcción del inmueble, las gestiones continúan ante organismos empresariales y dependencias de los gobiernos Estatal y Federal, con la finalidad de obtener el financiamiento que permita iniciar los trabajos en el menor tiempo posible.

La directiva destacó que la actual sede del Centro de Integración Juvenil, ubicada en la calle Purcell, en el primer cuadro de la ciudad, acumula 38 años brindando atención profesional a jóvenes y familias afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, señaló que la expansión de los servicios responde a la necesidad de acercar la atención a sectores donde la problemática presenta una mayor incidencia.

“Es precisamente en la zona oriente donde identificamos una demanda importante de servicios especializados para la atención de las adicciones, por lo que buscamos contar con una infraestructura que permita intervenir de manera oportuna y evitar que los casos evolucionen hacia situaciones más complejas”, explicó.

El proyecto contempla la operación de un centro de día en el que se ofrecerán consultas, terapias individuales y grupales, seguimiento clínico y acompañamiento por parte de especialistas, con un enfoque dirigido a la detección temprana y al fortalecimiento de los procesos de recuperación.

Además de la atención terapéutica, el espacio incluirá actividades complementarias orientadas al desarrollo personal y emocional de los usuarios, entre ellas talleres formativos, clases de música, manualidades y programas de integración comunitaria.

Pérez Reyes subrayó que la visión del proyecto es ofrecer una atención integral que no solo atienda la dependencia química, sino también los factores emocionales, familiares y sociales asociados a esta enfermedad, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta problemática y de sus entornos cercanos.

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) Saltillo atiende a un promedio de 500 personas por semestre. Brinda servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación a jóvenes, niños y adultos en el área, registrando cerca de 125 nuevos ingresos cada cuatrimestre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Adicciones
Drogas

Organizaciones


CIJ

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto

Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto
true

La trampa de la soberanía
true

POLITICÓN: ¿Votar por uno y que legisle otro? La polémica que rodea a las candidaturas del PRI Coahuila
La investigación continúa en manos del Ministerio Público, que determinará la situación legal del hombre señalado como probable responsable de la agresión ocurrida en Saltillo.

Saltillo: Nora, víctima de agresión en Universidad Pueblo, se encuentra estable y en recuperación
Personal de Bomberos revisó al hombre al momento de su arribo a la estación de la colonia Guayulera, donde se confirmó que ya había fallecido.

Saltillo: se desvanece septuagenario en el baño y llega sin vida a estación de Bomberos
La delegación de Coahuila cerró la Olimpiada Nacional 2026 con un total de 122 medallas entre oros, platas y bronces.

¿Cuántas medallas ganó Coahuila en la Olimpiada Nacional 2026? Estos fueron sus mayores logros
En las últimas dos décadas, Irán amenazó repetidamente con cerrar el estrecho de Ormuz; el presidente Trump subestimó la capacidad de Irán para hacerlo.

Trump ignoró los simulacros bélicos sobre el estrecho de Ormuz
Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques a pesar del alto el fuego, mientras continúa el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin alteran el alto al fuego con EU