Mundial en Monterrey provoca caída del turismo en Coahuila

El Mundial de fútbol 2026, acabó con el turismo regional de los pueblos mágicos de Coahuila, según cifras de la Asociación Estatal de Hoteles y Hospedaje. El pueblo mágico de Parras de la Fuente Coahuila, registra grandes pérdidas económicas, pues lleva dos fines de semana con una raquítica ocupación hotelera del 8 por ciento. Cuatro Ciénegas es otro de los pueblos mágicos coahuiltecos afectados por la fiebre mundialista del balompié, pues apenas llega al 20 por ciento de habitaciones rentadas.

La causa de esta caída, es el blindaje turístico, que lograron imponer Monterrey y ciudades aledañas, al mantener a los regios en la entidad, al crear festivales y espacios para ver el futbol. El 90 por ciento de los visitantes de Parras de la Fuente, son viajantes de Nuevo León, que esta vez eligieron quedarse a disfrutar de las amenidades en sus respectivas ciudades. Según el representante estatal de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila, Armando de la Garza, los juegos del fútbol del Mundial en Monterrey, se abarrotan por gente local. El empresario hotelero, dijo que los turistas extranjeros decidieron viajar a EEUU a ver los juegos del Mundial, y las sedes mexicanas Guadalajara y Monterrey, se quedaron sin visita foránea.

Las ciudades de Saltillo y Torreón, por fortuna, mantienen una ocupación hotelera del 60 por ciento, merced al turismo de negocios y comercial. La crisis hotelera en los pueblos mágicos es grave, por lo que la Asociación de Hoteles y Hospedaje, recomendó a sus socios, “quebrar” los precios, y ofrecer paquetes de oferta a bajo costo. El Mundial 2026, se festeja en las calles y plazas, pero se sufre en hoteles y restaurantes de los pueblos mágicos coahuilenses, por la falta de clientes. *** QUE TIEMPOS AQUELLOS... El gobernador Manolo Jiménez se puso nostálgico, y ayer en redes sociales publicó el díptico de su primer informe como diputado local.

Jiménez Salinas, dijo que el documento se lo obsequió una gran amiga, y recordó la casa de gestión que en aquel entonces instaló en las calles de Salazar y Mixcoac en Saltillo. ¡Como pasa el tiempo caray! Pero bueno aquí seguimos como desde hace más de 15 años, trabajando para bien de nuestra gente, posteó en su perfil de Facebook. Recordar es vivir... *** LENIN, EL PROTECTOR Una buena manera de reciclar las mantas publicitarias que el Partido UDC utilizó en la reciente elección a diputados locales, encontró el líder de este organismo político, Lenin Pérez. Antes las fuertes tormentas y tornados que azotan a ciudad Acuña y la región norte, el representante udecista ofreció las mantas a la ciudadanía que las quiera.

“Tengo las mantas de los espectaculares que usamos para UDC, si alguien quiere una lona para proteger su hogar de la lluvia, puede pasar por ella a mi despacho”, posteó en redes sociales. Excelente y humanitaria forma de deshacerse de lo que ya no sirve... *** LOS PROHIBIDOS Muy bueno para bailar la Chona, resultó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, que ayer durante el FutFest Saltillo 2026, sacó lumbre a la improvisada pista, con la melodía de los Tucanes de Tijuana. En un video que circula en redes sociales, Javier sacó los pasos prohibidos y en plena calle, se puso a bailar al ritmo de la popular música norteña.

Tras el breve video, los integrantes del grupo Reciclado, bromearon con el edil saltillense, que portaba la camiseta verde de la selección mexicana de fútbol. A lo mejor en los próximos meses, Javier se anima a participar en “Bailando por un sueño”. ***