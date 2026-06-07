Sacerdotes de Saltillo participan en jornada electoral y piden vigilar a legisladores

Como muestra de participación ciudadana, sacerdotes de distintas parroquias pertenecientes a la Diócesis de Saltillo acudieron este domingo a ejercer su derecho al voto.

Este 7 de junio, los coahuilenses eligen diputados locales, por lo que el obispo de la Diócesis de Saltillo , monseñor Hilario González García, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las casillas y contribuir a que el proceso se desarrolle con civilidad, respeto y armonía.

El jerarca católico exhortó no sólo a los votantes, sino también a partidos políticos, candidatos y autoridades electorales, a asumir con responsabilidad su papel para que la jornada transcurra en un ambiente de tranquilidad y fortalecimiento democrático.

Asimismo, invitó a los ciudadanos a emitir su sufragio de manera libre y consciente, y a aceptar con madurez los resultados que arrojen las urnas, respaldando a quienes obtengan el triunfo, independientemente de las preferencias partidistas de cada persona.

“Hoy más que nunca necesitamos construir un país unido. Podemos pensar distinto, provenir de contextos diferentes o tener visiones políticas diversas, pero eso no debe convertirse en motivo de confrontación. Es tiempo de fortalecer la amistad social, la comunión y el trabajo conjunto por el bien de todos”, expresó.

LLAMA A PONER EN EL CENTRO EL BIEN COMÚN

Monseñor Hilario González sostuvo que quienes aspiran a representar a la población desde un cargo público deben orientar sus decisiones hacia el bienestar colectivo, la dignidad de las personas y la atención de los sectores más vulnerables.

Indicó que la responsabilidad de los futuros legisladores debe centrarse en generar condiciones que favorezcan el acceso a oportunidades para quienes enfrentan mayores carencias, especialmente en ámbitos como la educación, el empleo y la alimentación.

El obispo también destacó la importancia de mantener una actitud permanente de oración por quienes ejercen funciones de gobierno, al considerar que ello contribuye a la construcción de una sociedad más estable y pacífica.