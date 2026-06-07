Sacerdotes de Saltillo participan en jornada electoral y piden vigilar a legisladores
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El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, llamó a la ciudadanía a participar con responsabilidad en la jornada electoral y exhortó a vigilar el desempeño de los futuros legisladores
Este 7 de junio, los coahuilenses eligen diputados locales, por lo que el obispo de la Diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González García, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las casillas y contribuir a que el proceso se desarrolle con civilidad, respeto y armonía.
Como muestra de participación ciudadana, sacerdotes de distintas parroquias pertenecientes a la Diócesis de Saltillo acudieron este domingo a ejercer su derecho al voto.
El jerarca católico exhortó no sólo a los votantes, sino también a partidos políticos, candidatos y autoridades electorales, a asumir con responsabilidad su papel para que la jornada transcurra en un ambiente de tranquilidad y fortalecimiento democrático.
Asimismo, invitó a los ciudadanos a emitir su sufragio de manera libre y consciente, y a aceptar con madurez los resultados que arrojen las urnas, respaldando a quienes obtengan el triunfo, independientemente de las preferencias partidistas de cada persona.
“Hoy más que nunca necesitamos construir un país unido. Podemos pensar distinto, provenir de contextos diferentes o tener visiones políticas diversas, pero eso no debe convertirse en motivo de confrontación. Es tiempo de fortalecer la amistad social, la comunión y el trabajo conjunto por el bien de todos”, expresó.
LLAMA A PONER EN EL CENTRO EL BIEN COMÚN
Monseñor Hilario González sostuvo que quienes aspiran a representar a la población desde un cargo público deben orientar sus decisiones hacia el bienestar colectivo, la dignidad de las personas y la atención de los sectores más vulnerables.
Indicó que la responsabilidad de los futuros legisladores debe centrarse en generar condiciones que favorezcan el acceso a oportunidades para quienes enfrentan mayores carencias, especialmente en ámbitos como la educación, el empleo y la alimentación.
El obispo también destacó la importancia de mantener una actitud permanente de oración por quienes ejercen funciones de gobierno, al considerar que ello contribuye a la construcción de una sociedad más estable y pacífica.
INVITA A VIGILAR DESEMPEÑO DE LOS FUTUROS LEGISLADORES
Además de participar en la elección, González García pidió a la población involucrarse activamente en la vida pública una vez concluido el proceso electoral.
Señaló que el compromiso ciudadano no termina con la emisión del voto, sino que debe extenderse al seguimiento de las acciones de quienes resulten electos, exigiendo transparencia, resultados y rendición de cuentas durante el ejercicio de sus funciones.
“Hay que acompañar a nuestras autoridades con responsabilidad, exigirles que cumplan sus compromisos y mantenernos atentos a su desempeño. La participación ciudadana es una tarea permanente”, concluyó.