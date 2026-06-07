Elecciones 2026: ¿Qué le piden los coahuilenses a sus diputados?

Elecciones 2026: ¿Qué le piden los coahuilenses a sus diputados?

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por Vanguardia

En el marco de las elecciones de 2026, ciudadanos de Coahuila exigieron a quienes resulten electos que den resultados y mantengan cercanía con la población durante su gestión

Coahuila
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EL RECONOCIDO SALTILLENSE ALDEGUNDO GARZA HACE UN LLAMADO AL URBANISMO Y LA SALUD TRAS EMITIR SU VOTO

POR REBECA RAMÍREZ

Cerca de las 09:00 horas de este domingo, con un firme compromiso ciudadano, don Aldegundo Garza acudió a emitir su voto en la casilla 1902, ubicada en Los Valdés, en Saltillo, donde aprovechó el espacio para hacer un llamado a los nuevos diputados que seal electos, pidiéndoles encarecidamente que se hagan cargo de las verdaderas necesidades de las personas de su distrito; de manera específica, urgió a priorizar el tema del urbanismo, señalando el grave problema de las inundaciones que se presentan con las lluvias en la zona, así como a poner especial atención en el sector de la salud.

$!Aldegundo Garza, fundador del MUSAVE, vota en Los Valdés y exige a diputados atender inundaciones y salud
Aldegundo Garza, fundador del MUSAVE, vota en Los Valdés y exige a diputados atender inundaciones y salud REBECA RAMÍREZ

Aldegundo Garza de León es una figura muy reconocida y querida en Saltillo por ser el fundador del Museo de las Aves de México (MUSAVE), un recinto único a nivel mundial que alberga más del 70% de las especies de aves del país gracias a la donación de su colección privada reunida durante 50 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arrancan-las-elecciones-para-renovar-el-congreso-del-estado-de-coahuila-EB21207982

CIUDADANA PIDE APOYOS PARA ZONAS CON CARENCIAS EN MORELOS V SECTOR

POR KATYA GONZÁLEZ

María Martha Velázquez, habitante del sector Morelos V en Saltillo, acudió este domingo por la mañana a ejercer por primera vez su voto para elegir a un diputado en su distrito, al residir en la zona desde hace algunos meses.

$!María Martha Velázquez acudió a votar por primera vez como residente del sector Morelos V, en Saltillo, donde pidió que los próximos diputados atiendan las carencias en su colonia.
María Martha Velázquez acudió a votar por primera vez como residente del sector Morelos V, en Saltillo, donde pidió que los próximos diputados atiendan las carencias en su colonia. HOMERO SÁNCHEZ

Tras acudir a la casilla cercana a su domicilio, la ciudadana expresó que espera que el candidato que la convenció con sus propuestas de campaña atienda las necesidades de su sector, el cual describió como una zona con múltiples carencias y condiciones de vivienda precarias.

“Nosotros vivimos en los jacalitos, que de perdido nos ayuden con algo o a los jacalitos porque llegue el aire a lo que da y el agua y nos los tumban”, señaló, al ser cuestionada sobre qué le pediría a su diputado.

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EMPRESARIOS PIDEN A NUEVOS LEGISLADORES IMPULSAR ECONOMÍA, SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN COAHUILA

POR REBECA RAMÍREZ

De los legisladores locales que resulten electos este domingo, se espera que promuevan leyes enfocadas en fortalecer las actividades productivas del estado, con énfasis en la actualización del marco de mejora regulatoria, la apertura rápida de empresas y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, dijo el presidente de la Canacintra en Coahuila, Jorge Dávila.

Él planteó a los legisladores locales electos la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan la competitividad del estado, faciliten la inversión y promuevan la generación de empleos.

El planteamiento incluye impulsar la diversificación y modernización industrial en Coahuila, particularmente en la región Sureste, con el objetivo de atraer compañías de mayor tecnología que complementen a la industria automotriz instalada en la entidad.

Asimismo, se considera prioritario promover iniciativas que incentiven la llegada de capitales mediante esquemas fiscales competitivos y programas de apoyo a la inversión, con la finalidad de generar más y mejores empleos para los coahuilenses.

$!El presidente de la Canacintra en Coahuila, Jorge Dávila, planteó a los legisladores locales electos la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan la competitividad del estado, faciliten la inversión y promuevan la generación de empleos.
El presidente de la Canacintra en Coahuila, Jorge Dávila, planteó a los legisladores locales electos la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan la competitividad del estado, faciliten la inversión y promuevan la generación de empleos. REBECA RAMÍREZ

Otro de los ejes señalados es el fortalecimiento de la seguridad, con el propósito de mantener a Coahuila como un estado “a la vanguardia” en materia de blindaje contra la delincuencia organizada, así como el impulso de leyes que mejoren la movilidad urbana en ciudades como Saltillo, Torreón y Monclova.

Finalmente, se subrayó la importancia de facilitar las inversiones público-privadas, especialmente en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo económico y social de la entidad.

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