Elecciones 2026: ¿Qué le piden los coahuilenses a sus diputados?

EL RECONOCIDO SALTILLENSE ALDEGUNDO GARZA HACE UN LLAMADO AL URBANISMO Y LA SALUD TRAS EMITIR SU VOTO POR REBECA RAMÍREZ Cerca de las 09:00 horas de este domingo, con un firme compromiso ciudadano, don Aldegundo Garza acudió a emitir su voto en la casilla 1902, ubicada en Los Valdés, en Saltillo, donde aprovechó el espacio para hacer un llamado a los nuevos diputados que seal electos, pidiéndoles encarecidamente que se hagan cargo de las verdaderas necesidades de las personas de su distrito; de manera específica, urgió a priorizar el tema del urbanismo, señalando el grave problema de las inundaciones que se presentan con las lluvias en la zona, así como a poner especial atención en el sector de la salud.

Aldegundo Garza de León es una figura muy reconocida y querida en Saltillo por ser el fundador del Museo de las Aves de México (MUSAVE), un recinto único a nivel mundial que alberga más del 70% de las especies de aves del país gracias a la donación de su colección privada reunida durante 50 años.

CIUDADANA PIDE APOYOS PARA ZONAS CON CARENCIAS EN MORELOS V SECTOR POR KATYA GONZÁLEZ María Martha Velázquez, habitante del sector Morelos V en Saltillo, acudió este domingo por la mañana a ejercer por primera vez su voto para elegir a un diputado en su distrito, al residir en la zona desde hace algunos meses.

Tras acudir a la casilla cercana a su domicilio, la ciudadana expresó que espera que el candidato que la convenció con sus propuestas de campaña atienda las necesidades de su sector, el cual describió como una zona con múltiples carencias y condiciones de vivienda precarias. “Nosotros vivimos en los jacalitos, que de perdido nos ayuden con algo o a los jacalitos porque llegue el aire a lo que da y el agua y nos los tumban”, señaló, al ser cuestionada sobre qué le pediría a su diputado.

EMPRESARIOS PIDEN A NUEVOS LEGISLADORES IMPULSAR ECONOMÍA, SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN COAHUILA POR REBECA RAMÍREZ De los legisladores locales que resulten electos este domingo, se espera que promuevan leyes enfocadas en fortalecer las actividades productivas del estado, con énfasis en la actualización del marco de mejora regulatoria, la apertura rápida de empresas y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, dijo el presidente de la Canacintra en Coahuila, Jorge Dávila. Él planteó a los legisladores locales electos la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan la competitividad del estado, faciliten la inversión y promuevan la generación de empleos. El planteamiento incluye impulsar la diversificación y modernización industrial en Coahuila, particularmente en la región Sureste, con el objetivo de atraer compañías de mayor tecnología que complementen a la industria automotriz instalada en la entidad. Asimismo, se considera prioritario promover iniciativas que incentiven la llegada de capitales mediante esquemas fiscales competitivos y programas de apoyo a la inversión, con la finalidad de generar más y mejores empleos para los coahuilenses.