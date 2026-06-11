Saltillo: Abre la Narro convocatoria para posgrados; EXANI III será en octubre

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    Saltillo: Abre la Narro convocatoria para posgrados; EXANI III será en octubre
    La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro abrió el proceso de admisión para estudios de posgrado correspondientes a 2027. ARCHIVO

Aspirantes podrán registrarse hasta septiembre para participar en el proceso de admisión 2027.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en Saltillo, a través de su Subdirección de Posgrado, lanzó la convocatoria para quienes buscan ingresar a alguno de sus programas de maestría, doctorado o especialidad durante el semestre enero-junio de 2027.

Como parte del proceso de selección, los aspirantes deberán presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) en modalidad desde casa, evaluación que será aplicada el próximo 8 de octubre de 2026.

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La institución informó que el procedimiento contempla el pago correspondiente, el envío de documentación y el registro en línea ante el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), organismo encargado de la aplicación de la prueba.

INICIA EL RESGISTRO Y DEFINEN CALENDARIO

De acuerdo con la convocatoria, el sistema para tramitar el examen permanecerá habilitado desde el 5 de junio hasta el 24 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas, periodo durante el cual los interesados deberán completar cada una de las etapas requeridas para obtener su pase de acceso.

Entre los datos solicitados destacan nombre completo, institución de procedencia, número telefónico y el programa académico al que se pretende ingresar.

Además del examen oficial, los sustentantes deberán participar previamente en una evaluación práctica programada para el 2 de octubre, ejercicio que permitirá familiarizarse con la plataforma digital y verificar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo.

La aplicación definitiva se realizará el jueves 8 de octubre de 2026, de las 09:00 a las 13:30 horas, mientras que los resultados serán publicados el 22 de octubre.

La Subdirección de Posgrado destacó que los aspirantes cuentan con material de orientación, guías de aplicación y especificaciones técnicas para garantizar una participación adecuada en la modalidad remota.

Con esta convocatoria, la UAAAN busca incorporar nuevos estudiantes a sus programas de formación avanzada, fortaleciendo la preparación de profesionistas especializados en áreas estratégicas para el desarrollo agropecuario, científico y tecnológico del País.

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